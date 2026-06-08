Uno de cada cuatro mayores de 60 años reside solo en Oviedo
El municipio suma 20.069 personas mayores de 60 años que residen en una vivienda sin más compañía, con especial incidencia en barrios urbanos como Pumarín, Centro y Teatinos
La soledad no deseada se consolida como uno de los grandes retos sociales de Oviedo. El municipio cuenta con 227.381 habitantes, según los datos del padrón de 2025, y un tercio de la población tiene más de 60 años. En concreto, 76.670 ovetenses superan esa edad y, de ellos, 20.069 viven solos. Estos datos se pusieron encima de la mesa durante la jornada titulada "Oviedo a tu lado" que tuvo lugar este lunes en el Auditorio y donde la concejalía de Políticas Sociales, con María Velasco al frente, informó de este programa a diferentes entidades sociales.
Residir en el ámbito rural o urbano puede influir en el surgimiento de sentimientos de soledad. Las redes vecinales actúan como factor protector en la zona rural, pero en el casco urbano hay más recursos. Sin embargo, las personas se sienten más aisladas porque predomina un estilo de vida más individualizado. Barrios como Pumarín, la parte norte del Centro y Teatinos figuran entre los que reúnen un mayor número de mayores que viven solos.
En el ámbito rural, el fenómeno presenta otra lectura. Aunque el volumen total de población es menor, el peso relativo de las personas mayores que viven solas puede ser muy elevado. Entre las localidades que destacan está Tudela Veguín, donde el 42,2% de las mujeres mayores de 60 años viven solas, lo que representa el 19,7% del total de mujeres del barrio. También destacan otros núcleos rurales con un envejecimiento acusado, como Godos y Trubia.
El informe subraya además una brecha de género clara: en todos los barrios analizados, el porcentaje de mujeres mayores de 60 años que viven solas es significativamente superior al de los hombres. La diferencia se observa tanto en la proporción dentro de su grupo de edad como en el peso sobre la población total. En Centro-Norte, por ejemplo, el porcentaje de mujeres mayores que viven solas alcanza el 37,6%, frente al 21,2% de los hombres. En Trubia, la diferencia también es notable: un 35,5% de mujeres frente a un 27,2% de hombres.
El Barómetro de la Soledad No Deseada en España ya advertía en junio de 2024 de que la soledad afecta a una de cada cinco personas en el país y de que el 13,5% de la población se encuentra en una situación de soledad crónica, es decir, desde hace dos o más años.
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