IU pide una Comisión de Economía urgente para estudiar apoyos al ascenso de Las Lobas

IU-Convocatoria por Oviedo solicitó este lunes la convocatoria urgente de la comisión de Economía para estudiar apoyos presupuestarios para el equipo femenino de balonmano Las Lobas Global Atac ante la posibilidad de que el club materialice su ascenso a la máxima categoría nacional.

El grupo municipal ha registrado una petición dirigida a la presidencia de la comisión en la que reclama, además, la comparecencia de la concejala de Educación. El objetivo, según IU, es valorar si existe margen para articular apoyo presupuestario desde el Ayuntamiento y contribuir a garantizar la viabilidad económica del proyecto deportivo en una nueva categoría.

El concejal Alejandro Suárez señaló que el club se encuentra ante “un hito deportivo” para la ciudad y defendió que las administraciones no deben permanecer al margen. “Queremos conocer qué margen de apoyo existe desde el Ayuntamiento y qué trabajo se está realizando para movilizar recursos y colaboraciones que permitan consolidar este proyecto deportivo”, afirmó.

La formación justifica la urgencia de la convocatoria por los plazos que afronta la entidad para asegurar su viabilidad económica en caso de ascenso. IU considera que la situación requiere “respuestas ágiles” y coordinación institucional para acompañar al club en este momento.

El grupo municipal recuerda que ya había reclamado públicamente apoyo institucional para Las Lobas Global Atac ante la posibilidad de alcanzar este logro deportivo. A su juicio, el ascenso de un equipo referente del deporte femenino ovetense supondría una oportunidad para reforzar el compromiso de la ciudad con el deporte de base, la igualdad y la proyección de Oviedo.

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Suárez subrayó que Las Lobas Global Atac representan “un ejemplo de esfuerzo, compromiso y promoción del deporte femenino” y pidió que el Ayuntamiento explore “todas las vías posibles” para acompañar al club y contribuir a que el ascenso pueda concretarse “con todas las garantías”.