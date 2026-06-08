Leticia Sabater llevará sus “temazos” a una de las conocidas fiestas de Oviedo: “La noche promete”
La cantante actuará la madrugada del viernes en las fiestas de San Antonio, con entrada gratuita, música hasta las cuatro de la mañana y autobús especial de regreso a Oviedo
Olloniego ya calienta motores para sus fiestas de San Antonio 2026, que se celebrarán del viernes 12 al domingo 14 de junio con tres días de música, actividades infantiles, tradición, gastronomía y verbenas. El gran reclamo del programa será la actuación de Leticia Sabater, que se subirá al escenario en la medianoche del viernes, de 00.00 a 1.30 horas, dentro de la primera gran noche festiva.
La artista, presentadora y cantante ha enviado un mensaje a los vecinos y visitantes animándolos a no perderse la cita. "Estoy con muchísimas ganas de veros. Lo damos todo”, señala Sabater, que promete una actuación cargada de música, baile y cercanía con el público. “Contaremos mis temazos y espero que cantéis y bailéis sin parar. Lo cantaremos y bailaremos todo”, añade.
La actuación será con entrada gratuita y, según destaca la propia artista, también habrá oportunidad para hacerse fotos con ella. “Fotos y entrada gratis. Musicón hasta las 4 de la mañana y un autobús que irá desde la fiesta hasta Oviedo. Qué maravilla. La noche promete”, afirma Sabater, que también lanza un guiño al público ovetense: “Oviedo, muchas ganas de veros y tomarnos unas sidras juntos”.
La noche del viernes comenzará a las 20.00 horas con el inicio de fiesta y un tardeo. A las 22.00 horas arrancará la verbena amenizada por "Pasito Show", Después, la música continuará a las 2.00 horas con el último pase de Pasito Show.
El programa seguirá el sábado con sesión vermú a las 12.00 horas, juegos infantiles y pintacaras a las cuatro de la tarde, una exhibición y espectáculo de motos a cargo de "666 Exhibiciones" a las 18.00 y reparto del bollu a las 20.00 horas. La noche estará animada por el DJ David Prieto, a partir de las 22.00 horas, y por la verbena del Grupo Beatriz.
El domingo se reservará para los actos más tradicionales. A las 11.30 horas habrá pasacalles con gaita y tambor y, a la una se celebrará misa en honor a San Antonio y San Pelayo. La jornada continuará con sesión vermú, servicio de pulpeiro desde las 14.30 horas, desfile de carrozas a las 18.00 y verbena final a las 21.00 horas con Waykas y RVS DJ.
Durante todos los días habrá servicio de cocina, además de servicio de parrilla el sábado y el domingo. Las fiestas están organizadas por la Asociación Cultural y Festejos de Olloniego, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.
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