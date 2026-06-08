"Madre Astur", la sala Sabadell Herrero llega a su 75.º exposición con su apuesta "más potente"

60 obras, 27 prestadores -entre ellos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Bellas Artes de Asturias, el Museo Casa Natal de Jovellanos y el Muséu del Pueblu d'Asturias- y 37 artistas. Las cifras que resumen la exposición que hoy al mediodía ha inaugurado la Sala Sabadell Herrero en Oviedo no son poca cosa y, sin embargo, no bastan para hacerse una idea de su importancia y su trascendencia. Pablo Junceda, el director general adjunto del Grupo Sabadell, se refirió a ella, durante su presentación, como a una de las "más especiales y potentes que se han organizado en esta sala" y aventuró que "va a ser una de las más visitadas". Un poco "dolorosa" para él, admitió, porque de ella forma parte un cuadro de la colección del Banco Sabadell que cuelga habitualmente de su despacho y a cuya ausencia, temporal, tendrá que resignarse.

El consejero ejecutivo del Sabadell, David Vegara, en Oviedo para esta ocasión, aprovechó el acontecimiento para "reafirmar el compromiso del banco con la sociedad asturiana y para con la cultura". Seis de los cuadros que se muestran en la exposición, comisariada por Luis Feás, forman parte de la colección del banco, comentó e indicó que la que se inaugura hoy es la 75.ª exposición que acoge la Sala Sabadell Herrero.

"Madre Asturias" está dedicada al arte figurativo asturiano de vanguardia, concretamente a los tipos humanos de la región y se presentó con una "sorpresa" de la que la Consejera de Cultura asturiana, Vanessa Gutiérrez, se siente especialmente satisfecha y agradecida. Se trata de la adquisición para la colección del Principado de un lienzo al óleo de Luis Álvarez Catalá, datado en 1897, "Despedida a los novios en Monasterio de Hermo", y que pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración del folclorista Xosé Ambás, que fue quien puso en conocimiento de la Consejera que la obra, en manos de un particular, iba a salir a subasta. "Ahora ya es de todos los asturianos con lo que representa y nos da una cantidad de información sobre nosotros mismos magnífica", declaró Vanessa Gutiérrez. "Esa complicidad nos hace mejores como sociedad", subrayó.

La Consejera no solo destacó que la exposición "Madre Asturias" es "absolutamente excepcional y magnífica", también incidió en que "llega en un momento en el que es muy necesaria". Agradeció el trabajo y la complicidad de tantas "buenas personas", empezando por el equipo de la Sala Sabadell Herrero y el Banco, con Montse Corominas, la directora de la colección, al frente, a través del "convenio de colaboración que tenemos y que hace posible distintas propuestas que facilitan el acceso de la cultura".

El director general de Acción Cultural y Política Llingüistica del Principado, Antón García, constató que "Madre Asturias" es "una exposición verdaderamente especial por la complejidad y la cantidad de prestadores de obra", en la que "el comisario lleva años trabajando, poniendo en valor el arte en Asturias, para mostrar en esta exposición como evolucionó desde el siglo XIX hasta la más rabiosa actualidad -hay cuadros aquí que se pintaron el año pasado-. "Tanto arte es difícil de juntar", admitió.

"Lo que vemos aquí es una puesta al día del arte asturiano prestando atención a todo lo que nos configura como pueblo, una muestra muy original que demuestra el conocimiento que tiene el comisario de la obra y la teoría sobre la cultura asturiana", agregó.

El comisario de la exposición Luis Feás hizo un recorrido conceptual por "Madre Asturias", desde la "España negra", de Darío de Regoyos, al "arte al cubo" de Fernando Vela o "el arte de avanzada" de Díaz Hernández, ideas representadas en la exposición. "El humorismo como vanguardia es una de las características del arte asturiano, el expresionismo blando", observó, y queda patente a través de la obra reunida. También es evidente la huella de hitos históricos como las huelgas del 17, la revolución del 34, la Guerra Civil y las huelgas de finales de los 50 y 60.

"Vanessa me ha permitido sacarme una espinita que tenía desde hace 17 años", admitió, refiriéndose a la Consejera de Cultura y aludiendo a que "Madre Asturias" es la tercera y última entrega de un ciclo expositivo que comenzó en 2006, con el paisaje asturiano, tuvo un segundo capítulo en 2009 dedicado a la abstracción y culmina ahora, con la figuración y los tipos humanos asturianos.

De la importancia de la exposición da idea lo concurrida que estuvo la inauguración, con un acto al que asistieron, además de los ya citados, la directora del Museo de Bellas Artes, María López-Fanjul, y el presidente de los Amigos del Museo, Alfonso Martínez; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y su vicepresidente, José Manuel Ferreira; el presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, y su director artístico, Celestino Varela; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez, otros concejales y diputados regionales, artistas y galeristas asturianos.

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La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre.