Oviedo agradece los 50 años de «fiel servicio» de Alberto Reigada

La parroquia de La Tenderina vivió ayer una jornada cargada de emoción, gratitud y sentido comunitario con motivo de las bodas de oro sacerdotales de Alberto Reigada, cura del barrio y una figura muy querida. La celebración, que comenzó con la eucaristía por la festividad de Corpus Christi, que reunió numerosos fieles tuvo uno de sus momentos más simbólicos en la procesión con el Santísimo, que recorrió una alfombra floral preparada especialmente para la ocasión. La obra de arte, realizada en secreto por los feligreses, sorprendió profundamente al sacerdote. No se trataba de un diseño más, sino de una creación personalizada para recordar sus cinco décadas de ministerio, con un mensaje que resumía el sentido de la jornada: «50 años de una vida fiel; bodas sacerdotales para don Alberto». Para el párroco, este gesto fue una muestra clara del cariño de una comunidad que quiso expresar, con flores, pétalos y trabajo compartido, su agradecimiento por tantos años de entrega.

La procesión contó además con la participación de los niños que este año hicieron la Primera Comunión, que formaron dos filas en torno al Santísimo. La escena, acompañada por el buen tiempo y por la emoción de los asistentes, dejó una imagen especialmente significativa para la parroquia. Tras la celebración religiosa, la comunidad quiso hacerle entrega de varios regalos en nombre de todos. El acto se realizó en la iglesia para que también pudieran participar las personas mayores que no podían acudir a la comida que tuvo lugar en el Llagar de Colloto. Los fieles le entregaron un reloj, un bolígrafo para que siga escribiendo sus cartas a los fieles, un pin con la Cruz de la Victoria , una camiseta azul de la nueva Asociación de Vecinos San Javier y una placa conmemorativa del acontecimiento. En total, unas 250 personas participaron de una u otra forma en el homenaje: 170 asistieron a la comida y otras 80 colaboraron también en los presentes.

Después de la celebración en la iglesia, los asistentes se desplazaron al Llagar de Colloto, donde compartieron una comida en un ambiente festivo y familiar. Reigada la definió como «espléndida, muy buena y con muy buen ambiente». La sobremesa se alargó entre conversaciones, canciones y recuerdos, en una jornada. Uno de los momentos que más le emocionó llegó de la mano de una sobrina pequeña, de apenas cuatro años, que al ver tanta gente reunida en torno a él le dijo que «mucho te quiere tanta gente». Además, durante la celebración, el sacerdote se declaró «tenderino y javierista» en referencia a los años que lleva en el barrio y en el templo.

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