Oviedo llena la semana de música, cine y coral con citas en el Filarmónica, el Auditorio y la calle

Oviedo afronta una nueva semana cultural con una agenda marcada por la música en directo, el cine clásico, los encuentros corales y las propuestas al aire libre. Entre el martes y el domingo de junio, la ciudad acogerá conciertos de cámara, proyecciones, actuaciones corales y actividades vinculadas a la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

La programación delmartes se centrará en el teatro Filarmónica, donde la Sociedad Filarmónica de Oviedo recibirá al "Orange Road Quartet" con el programa “Diálogos invisibles”. El cuarteto de cuerda está integrado por Miguel Calleja y Lauren Conroy, violines; Nicky Moore, viola; y Jordan Bartow, violonchelo. El concierto comenzará a las 19.45 horas.

También el Filarmónica volverá a abrir sus puertas, esta vez para una nueva sesión del cilo de cine Radar La película elegida será “La burla del diablo”, dirigida por John Huston en 1953. La cinta estadounidense, rodada en blanco y negro y con una duración de 89 minutos, se proyectará a las 20.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

La música coral tomará el relevo el viernes 12 con el V Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino, organizado por la concejalía de Turismo. La cita tendrá lugar en la iglesia de San Melchor de Quirós, en La Florida, a las 20.00 horas, con la participación de la Coral Polifónica de Asturias Cruz de la Victoria, dirigida por Javier Fernández Mejuto, y el Coru de Muyeres de San Esteban de las Cruces, bajo la dirección de Rebeca Velasco Rodríguez.

Ese mismo viernes, el Auditorio Príncipe Felipe acogerá a las 19.30 horas el concierto inaugural del XVIII Festival Internacional de la Mascarada Ibérica (FIMI 2026), concebido como un homenaje a Kepa Junquera. La actuación correrá a cargo de Felpeyu, con la participación de los músicos portugueses Miguel Carvalhinho, a la viola beiroa, Celina da Piedade e Idalina Gameiro. Las entradas son gratuitas, previa retirada de invitaciones desde el 4 de junio.

El sábado 13 continuará el V Encuentro Coral Oviedo Origen en el Camino, en esta ocasión en la iglesia de San Francisco de Asís, en la plaza del Fresno, a las 20.15 horas. Actuarán el Coro San Javier, dirigido por José Miguel Lamalfa Díaz, y el Ochote Cantos del Fontán, con Gorka Fernández del Castillo al frente.

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También el sábado, la Banda de Música "Ciudad de Oviedo" llevará su ciclo "Música en la Calle" a la plaza de Santullano, donde ofrecerá un concierto a las 13.00 horas. La misma formación cerrará la semana cultural el domingo 14 con una nueva actuación en el kiosco del Bombé, también a las 13.00 horas.