Oviedo «transmite las ganas de vivir» en un desfile protagonizado por pacientes oncológicas

Cuando Mikel Reyes espera que le llamen para someterse a una mamografía o una ecografía siente que el resto de pacientes le miran extraño. El cáncer de mama no distingue de géneros. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Es por ello que él recorre España contando su historia. Relatando la incertidumbre que sintió cuando le llegó el diagnóstico y los efectos secundarios de un tratamiento que está enfocado para ellas. «Hoy en día, sigue habiendo mucho desconocimiento». Sin embargo, la enfermedad no era desconocida para su familia porque su madre la padeció en 2013. Llegó la operación y el primer alivio: no había metástasis. La intervención le dejó para siempre una cicatriz. Esa que enseñó ayer durante el primer pase –hubo tres– del desfile de trajes de baño organizado por Lencerías Berta, protagonizado por pacientes oncológicos y que tuvo lugar en la sala de cámara del Auditorio. «En todo este tiempo he tenido que dar bastantes explicaciones de esta marca que llevo en el pecho y cuando estoy en una sala de espera muchas veces me miran como las vacas al tren y escucho comentarios de qué hace este chico aquí».

Al frente de la iniciativa estuvo Marta Pérez, propietaria de Lencerías Berta. Emocionada se mostró durante todo el desfile que vio desde primera fila el alcalde, Alfredo Canteli. «Estas seis mujeres y dos hombres son muy especiales. Transmiten ganas de vivir, son energía y un espejo en el que reflejarse», subrayó la empresaria. Ellos fueron los modelos que vistieron las últimas tendencias en trajes de baño como que el color azul Cantábrico está a la orden del día y los bañadores se imponen a los bikinis. Además, en el armario veraniego –hoy es 40 de mayo y ya se puede quitar el sayo– no faltarán los pareos así como los estampados con el naranja, verde, beige y negro.

Si importante fue la moda, también lo es la red que estos modelos han creado. Lencerías Berta más que una tienda. Allí tienen a un grupo de amigos, un compañero al que mirar cuando las cosas van mal o una mano con la que celebrar cuando llegan las buenas noticias. «Este año hemos pasado momentos complicados y entre ellos se sujetan y no se dejan caer. Están pendientes día a día unos de otros y se convencen solos para participar en este desfile», destacó Pérez, quien regaló a cada uno de los participantes una rosa blanca.

Otra de las protagonistas de la velada fue la pequeña Alejandra Llanos. Es hija de Ana María Álvarez Martín, que descubrió que tenía cáncer de pecho en el tercer mes de embarazo. Hasta dar a luz, fue sometida a la operación y le dieron los dos primeros ciclos de quimioterapia. El tratamiento continuó durante los primeros días de vida de la pequeña, que el año pasado se estrenó en el desfile y lo hizo en brazos de su madre. En esta ocasión, fue una modelo más. Desfiló sobre el escenario de la sala de cámara cautivando a todo el público, que fue recibido con la canción «Live is life». El tema de la banda austriaca Opus lanza al mundo el mensaje de celebrar la vida, la unión entre las personas y disfrutar de la energía que transmite la música.

Noticias relacionadas

Este desfile no solo se centró en el cáncer. También puso la mirada en el síndrome Nedamss, la enfermedad rara y devastadora que sufre el pequeño ovetense Javi y que le está robando el habla, la movilidad y la capacidad de respirar. «Esta enfermedad es terrible al igual que lo es el cáncer de mama. Todos los modelos sois un ejemplo en el que nos fijamos», concluyó la madre del pequeño, Ana Piera. Tal y como prometió la presentadora del desfile, la periodista de LA NUEVA ESPAÑA, Amor Domínguez, este desfile sirvió para «emocionarse, reír y divertirse». Fue emocionante un año más.