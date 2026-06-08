"Ya no quedan muchos escanciadores como él": Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero

A Elías Faustino Alonso Suero, al que todo el mundo llamaba Elías, le gustaba conducir despacio. Quienes lo conocían lo recuerdan como un hombre muy prudente al volante y también fuera del coche. Sin embargo, el camarero y escanciador ovetense murió este lunes en la carretera que une la capital asturiana con Villaviciosa (A-64), a la altura de La Carrera, en Siero, después de que el vehículo en el que se encontraba detenido en el carril central de la vía, posiblemente por una avería, fuese embestido por otro turismo.

El accidente ocurrió poco después de las diez de la mañana. El 112 Asturias recibió un aviso por un choque por alcance en el kilómetro 21 de la autovía, en sentido Villaviciosa. El coche de Elías estaba parado cuando otro vehículo que circulaba en el mismo sentido lo alcanzó por detrás. El impacto fue tan fuerte que el conductor ovetense quedó atrapado en el interior del turismo y los bomberos del parque de La Morgal tuvieron que intervenir para excarcelarlo. Cuando lograron acceder a él, ya había fallecido.

La noticia corrió rápido por Oviedo, y especialmente en el entorno sidrero, donde Elías era una cara conocida desde hacía décadas. Había empezado a trabajar con solo 16 años en la sidrería El Trasiego y después pasó 24 años en Casa Ramón, buena parte de una vida detrás de una barra. En 2021 inició una nueva etapa en Rúa 9, en la calle Río San Pedro, donde trabajaba junto a un familiar. La vinculación de la familia con el mundo de la sidra iba más allá de Elías. Su hermano, Juan Alonso Suero, fundó junto a su cuñado la sidrería Gamonéu, en la zona del Palacio de los Deportes, otro de los locales conocidos de la hostelería ovetense.

Quienes compartieron trabajo con él hablan de un escanciador muy respetado en la profesión. “Era de los buenos, de los que ya no quedan muchos”, resume uno de sus compañeros en Casa Ramón. Otros destacan lo cuidadoso que era con la sidra, la importancia que le daba a escanciarla bien y su manera tranquila de trabajar. Era, dicen, un hombre muy querido tanto por compañeros como por clientes.

Herido leve

Mientras los sanitarios atendían al otro conductor implicado, herido leve, y la Guardia Civil regulaba el tráfico en la A-64, los mensajes comenzaron a multiplicarse entre compañeros y amigos. Muchos insistían en la misma idea: que precisamente él conducía siempre con mucha calma. Elías era de Ventanielles de toda la vida. Estudió en el colegio del barrio y allí mantuvo siempre buena parte de su círculo más cercano. Tenía pareja desde hacía años y una relación muy estrecha con Gamonéu de Cangas, el pueblo cangués del que era su padre y donde conservaba una casa familiar. Allí pasaba gran parte de su tiempo libre.

Le gustaba caminar por el monte, cuidar animales y pasar tiempo tranquilo en el pueblo. Sus amigos recuerdan que siempre tenía unas ovejas y "alguna pita para entretenerse”. También era futbolero, del Oviedo y del Madrid. “Cualquier cosa que podía hacer por ti, la hacía”, asegura uno de sus amigos. Otros lo describen como un compañero trabajador, cercano y siempre dispuesto a ayudar. Su nombre era muy conocido dentro del sector y también por muchos clientes habituales de las sidrerías en las que trabajó durante décadas.

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Hasta la zona del accidente se desplazaron efectivos del SAMU, el equipo de Atención Primaria de Pola de Siero, bomberos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El equipo UNIS, movilizado desde Gijón, se hizo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, que provocó retenciones puntuales durante buena parte de la mañana en la autovía. Tras la autorización judicial, los bomberos procedieron a evacuar el cuerpo y la circulación recuperó la normalidad de manera progresiva hacia el mediodía. Elías tenía este lunes día de descanso.