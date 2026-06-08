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Reconocen la incapacidad a un trabajador con TOC

La justicia estima la demanda del empleado y le otorga una prestación del 100% de su base reguladora, visibilizando el impacto de la salud mental

El palacio de justicia.

El palacio de justicia. / MIKI LOPEZ / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El juzgado de lo Social número 1 de Oviedo acaba de reconocer la incapacidad permanente a un trabajador con trastorno obsesivo compulsivo que «acreditó las limitaciones derivadas de su patología que le impedían desarrollar cualquier actividad laboral», informo este lunes su despacho de abogados Velázquez & Villa.

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El afectado vio rechazadas sus pretensiones en un primer momento en vía administrativa tras presentar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los informes sobre la situación médica, personal y laboral.

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Fue entonces, cuando acudió a los tribunales que estimaron la demanda y le reconocieron una prestación equivalente al 100% de su base reguladora. « La resolución que contribuye a visibilizar el impacto que los trastornos de salud mental pueden tener en la capacidad laboral de quienes los padecen», concluyeron.

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