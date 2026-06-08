El Rotary Club de Oviedo entrega el Premio "Protagonistas del Mañana" al estudiante Sergio Nava, del colegio Santa María del Naranco
El acto tendrá lugar este martes a las ocho de la tarde en el hotel de la Reconquista y contará con la presencia de Mael Aldecoa, el niño gijonés que perdió las extremidades por una infección
El Rotary Club de Oviedo entregará este martes, a las ocho de la tarde y en el Hotel de la Reconquista, su Premio “Protagonistas del Mañana 2026” al estudiante Sergio Nava Menéndez, alumno del Colegio Santa María del Naranco. El acto incluirá además una donación de 2.000 euros a la Asociación Amima2, que apoya al pequeño Mael, un niño de 3 años que sufrió una infección por meningococo tipo B que derivó en la amputación de sus pies y manos.
El galardón "Protagonistas del Mañana" reconoce a jóvenes de entre 16 y 19 años de Oviedo y alrededores que destacan por su espíritu emprendedor, liderazgo y compromiso con su comunidad. El premio, que va más allá del expediente académico, busca distinguir a estudiantes con valores, iniciativa social, honradez y ética.
Sergio Nava Menéndez disfrutará como premio del Campamento Internacional de Paz de Rotary Maspalomas, una experiencia que combina formación y ocio. El cuarrenta por ciento del tiempo se dedica a conferencias y talleres sobre paz, resolución de conflictos, uso responsable de las redes sociales y violencia de género, mientras que el sesenta por ciento restante se destina a actividades deportivas y culturales como surf, pádel y excursiones.
El acto contará también con la presencia especial de Mael, cuya historia servirá de inspiración para los jóvenes asistentes. Durante la cita se hará entrega de una donación de 2.000 euros a la Asociación Amima2, posible gracias a la colaboración entre Rotary Oviedo y la empresa Enterprise, que realizó una generosa contribución a los proyectos sociales del Club durante el pasado mes de mayo.
Tras la entrega de premios, se celebrará la cena y reunión semanal habitual del Club. La presidenta del Rotary Club de Oviedo, Elisa Costales Palomo, anima a las familias ovetenses con niños y jóvenes a asistir al acto, en línea con el programa anual de causas destinadas a la juventud y la infancia que impulsa durante su mandato.
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