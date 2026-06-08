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Vox critica que el Ayuntamiento de Oviedo convoque “tres meses tarde” la Junta Local de Seguridad

Sonsoles Peralta sostiene que los vecinos de San Lázaro “necesitaban que les escucharan cuando empezaron a denunciar lo que estaba ocurriendo”

La policía local ponen en marcha un plan de choque para evitar altercados en el entorno del Albergue Cano Mata

La policía local ponen en marcha un plan de choque para evitar altercados en el entorno del Albergue Cano Mata / Luisma Murias / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Vox valoró positivamente este lunes la convocatoria de la lunta local de seguridad prevista para el miércoles para abordar el aumento de la delincuencia en la ciudad y la situación del entorno del albergue de Cano Mata. No obstante, la formación ha reprochado al equipo de gobierno del Partido Popular que esta reunión llegue “tres meses tarde”, después de que el equipo de gobierno rechazara una iniciativa en la que se solicitaba precisamente la convocatoria urgente de este órgano.

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La portavoz, Sonsoles Peralta, señaló que la seguridad de los ovetenses “está por encima de cualquier interés político”, aunque ha lamentado que el gobierno local haya tardado meses en reconocer una situación que, según afirma, los vecinos venían denunciando desde hace tiempo. “Nos alegramos de que finalmente se convoque esta reunión porque la seguridad de los ovetenses está por encima de cualquier interés político. Lo que lamentamos es que el equipo de gobierno haya tardado tres meses en reconocer una realidad que los vecinos llevaban mucho tiempo denunciando”, ha manifestado Peralta.

Vox asegura que lleva meses advirtiendo de la preocupación vecinal por los problemas de seguridad en distintos puntos de la ciudad y reclamando una respuesta coordinada entre administraciones y cuerpos policiales. Según la formación, su propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, que habría restado importancia a los hechos al considerarlos “situaciones puntuales”.

Peralta también recordo que los residentes de San Lázaro han trasladado reiteradamente su preocupación por problemas de convivencia, consumo de drogas, inseguridad y deterioro de la zona. “Los vecinos de San Lázaro no necesitaban que les dieran la razón un trimestre después; necesitaban que les escucharan cuando empezaron a denunciar lo que estaba ocurriendo”.

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Vox espera que la junta Local de seguridad permita adoptar medidas concretas para mejorar la seguridad en los barrios, reforzar la presencia policial en las zonas donde más se necesita y atender las reclamaciones vecinales. “Los agentes deben estar donde los vecinos los necesitan: combatiendo la delincuencia, previniendo problemas de convivencia y garantizando la seguridad ciudadana. Esa debe ser siempre la prioridad”, ha concluido Peralta.

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