Las cuentas del Centro Asturiano de Oviedo: ingresos millonarios y cierra el resultado en negativo

El Centro Asturiano de Oviedo cerró el año con un resultado negativo de 17.227 euros, según las cuentas incluidas en el boletín informativo elaborado para la Asamblea General Ordinaria convocada para el miércoles día 17. La cifra supone un empeoramiento respecto al ejercicio anterior, cuando la entidad había registrado unas pérdidas de 6.115 euros, aunque el déficit continúa siendo reducido en relación con el volumen económico total del club.

La documentación económica que será sometida a examen y aprobación por los socios refleja una entidad con una estructura patrimonial sólida, apoyada en un activo total de 10,45 millones de euros, frente a los 10,13 millones contabilizados al cierre de 2024. El grueso del activo del Centro Asturiano se concentra en el inmovilizado material, que alcanza los 9,92 millones de euros. Esta partida incluye las instalaciones y bienes principales de la entidad, lo que explica que el club mantenga un patrimonio neto elevado, de 7,46 millones de euros, superior al registrado un año antes, cuando ascendía a 7,13 millones. En términos patrimoniales, la entidad presenta una posición fuerte.

La mejora más visible se produce en la tesorería. El efectivo y otros activos líquidos equivalentes pasan de 95.070 euros en 2024 a 310.558 euros en 2025. Esta evolución otorga a la entidad una posición de caja más cómoda para afrontar pagos a corto plazo. En el capítulo de deudas, el Centro Asturiano mantiene compromisos relevantes. Las deudas a largo plazo ascienden a 1,33 millones de euros, vinculadas principalmente a entidades de crédito. A ello se suman 679.705 euros en deudas a corto plazo y 895.528 euros en acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Los ingresos crecen, impulsados por las cuotas

La cuenta de resultados muestra un incremento de los ingresos por la actividad propia de la entidad, que alcanzan los 5,66 millones de euros, frente a los 5,48 millones del ejercicio anterior. La principal fuente de financiación siguen siendo las cuotas de socios, que aportan 4,54 millones de euros. Esta partida confirma la dependencia del club de su masa social, que sostiene la mayor parte de su funcionamiento ordinario.

Junto a las cuotas, destacan los ingresos deportivos, que suman 754.289 euros, y los procedentes de invitaciones y alquiler de instalaciones, con 97.992 euros. También figuran ingresos por actividades culturales y recreativas, aunque con importes sensiblemente inferiores. Los ingresos por promociones, patrocinios y colaboraciones se sitúan en 23.994 euros, mientras que las subvenciones, donaciones y legados de explotación alcanzan los 39.507 euros.

El aumento de ingresos, sin embargo, no ha sido suficiente para compensar el nivel de gasto. La partida más importante corresponde al personal, con 2,64 millones de euros, por encima de los 2,49 millones del año anterior. Dentro de este capítulo se incluyen sueldos y salarios, Seguridad Social y otros gastos sociales. La plantilla y los servicios asociados al funcionamiento diario del club constituyen, por tanto, uno de los principales factores de coste.

A continuación aparecen otros gastos de la actividad, que suman 2,24 millones de euros, y otra partida es la amortización del inmovilizado, que alcanza los 748.651 euros.

Actividades sociales con déficit

Uno de los apartados más significativos es el desglose de las actividades culturales, infantiles y deportivas, que presentan un resultado negativo de 454.207 euros. Este bloque incluye conceptos como amagüestu, bailes, biblioteca, canal de televisión, cenas, concursos, exposiciones, fiestas, grupos culturales, juegos, marchas y otros eventos sociales. Aunque generan algunos ingresos, principalmente por actividad y patrocinios, estos resultan insuficientes para cubrir el coste total.

Los deportes, por su parte, generan ingresos significativos, 754.289 euros, y reciben patrocinios y subvenciones por 52.001 euros.

Presupuesto de 2026: más ingresos, pero más déficit

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La entidad calcula unos ingresos por actividad propia de 5,87 millones de euros. De esa cantidad, 4,70 millones procederán de cuotas de afiliados, mientras que otros ingresos de usuarios y afiliados aportarían 1,05 millones. Los gastos de personal presupuestados para 2026 ascienden a 2,78 millones de euros, mientras que otros gastos de actividad se sitúan en 2,34 millones. La amortización prevista alcanza los 755.000 euros.