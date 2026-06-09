La Escuela Municipal de Música saca sus aulas a las calles de Oviedo con microconciertos de sus alumnos
El ciclo, incluido en la celebración del 30 aniversario del centro, llevará actuaciones gratuitas a varias plazas de la ciudad entre el 10 y el 17 de junio
La Escuela Municipal de Música “María Teresa Prieto” llenará esta semana de música distintos espacios públicos de Oviedo con un ciclo de microconciertos protagonizados por su alumnado. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía la actividad formativa del centro y mostrar el trabajo que desarrollan sus estudiantes a lo largo del curso.
Las actuaciones, de acceso libre, se celebrarán en varias plazas de la ciudad entre el 10 y 17 de junio, dentro del programa conmemorativo del 30 aniversario de la escuela, que este año celebra tres décadas de enseñanza musical bajo el lema “30 años inspirando generaciones”.
El ciclo arrancará el miércoles 10 de junio en la plaza del Riego, donde actuarán el coro infantil y la orquesta de adultos, de 19.30 a 20.00 horas. La programación continuará el jueves 11 en la plaza del Ayuntamiento, con las bandas de la escuela, a partir de las 19.30 horas.
El viernes, la música se trasladará a la plaza Daoíz y Velarde, donde actuará la orquesta infantil entre las 18.30 y las 19.00 horas. Ya la próxima semana, el martes 16, el combo de adultos ofrecerá un concierto en la plaza del Fontán, a las 19.30 horas. El ciclo concluirá el miércoles 17 de junio con la actuación del coro de adultos en la plaza del Ayuntamiento, también a las 19.30 horas.
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