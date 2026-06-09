La Fábrica de la Vega, escenario de un ensayo musical "de película" en Oviedo para grandes composiciones del audiovisual español

Una nave industrial, instrumental sinfónico y partituras que hacen viajar a las películas más importantes del celuloide patrio. Esos ingredientes y no otros son los que se cocinaban este martes por la tarde en el ensayo general protagonizado por la orquesta de la Fundación Filarmónica de Oviedo en la Fábrica de Armas de La Vega. ¿El motivo? Perfilar la actuación que este miércoles culmina la jornada del proyecto cultural "La Fávrica", donde se escucharán interpretaciones de nueve producciones audiovisuales como "La Casa de Papel" o la saga de animación "Tadeo Jones". Será a las 20.15 horas ante un público de cuatrocientas personas para las que la factoría mutará en una localización musical "de película".

Mientras los músicos afinaban sus herramientas de trabajo sobre el escenario de la Nave de Almacenes, los compositores paseaban por la instalación, dispuestos a disfrutar de las pruebas de la prueba; entre ellos Pedro Ordieres, director de la agrupación que pende de la Filarmónica. "Este es un escenario singular, no es el escenario habitual de una orquesta sinfónica", apreció el batuta. En su opinión, estamos acostumbrados a música de cine americano, pero la del cine español "tiene una música y unos compositores extraordinarios".

"Es un privilegio tenerlos aquí con nosotros", ensalzó el músico, señalando a los cuatro de los ocho escritores musicales de las piezas que se tocarán y que ayer le acompañaban: Manel Santisteban, Ana Vázquez Silva, Luis Ivars y Zacarías M. de la Riva.

La preparación de esta actuación –enmarcada el proyecto por el futuro cultural fabril que auspician la candidatura a la Capitalidad Cultural de Oviedo, las respectivas consejerías de Ciencia y de Cultura y la Agencia SEKUENS– ha sido simple, que no sencilla. Orquesta y compositores realizaron un "proceso creativo" conjunto, en el que los segundos "adaptaron especialmente" las obras para el concierto.

"La calidez del público"

Aunque este tipo de profesionales, por propio defecto profesional, no suelen "contar con la calidez del público", como indicó Ordieres, sí que reciben su reconocimiento dentro de la cultura popular y cuentan con dilatadas trayectorias. Así es el caso de Manel Santiesteban, creador de bandas sonoras para las series "Periodistas", "Médico de Familia", "Los Serrano", "Los hombres de Paco", "UPA Dance" y más, en una lista de trabajos que se antoja interminable en la que también se incluyen los éxitos "La casa de papel" y "Tengo ganas de ti".

"No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí, pero vivo por ello, porque el cine y la televisión son muy exigentes", bromeó Santiesteban, que arrancó en el audiovisual de la mano de Globomedia, hace 30 años, aunque hace 40 fue uno de los fundadores del grupo "La década prodigiosa".

"El sector ha evolucionado a un nivel de trabajo extraordinario", considero Santiesteban, para quien componer para una serie es "como dibujar una acuarela", en cuanto a versatilidad, pero para una película "pintar un hiperrealista Antonio López", por la concisión.

"Somos afortunados de haber compuesto para una película que es excepcionalmente abierta a toda situación y a pasajes épicos", manifestó Luis Ivars, autor de la música de "El Capitán Trueno y el Santo Grial". Será la segunda vez que el público escuche su adaptación, de ocho minutos y que "recoge todos los momentos de acción" del filme; la primera fue en el seno del Festival de Cine San Sebastián del año pasado.

"Todo". Ese es el número de notas que ha salido de la pluma de Zacarías M. de la Riva en lo que respecta a los ritmos de la saga de animación protagonizada por el arqueólogo Tadeo Jones, un personaje se asemeja a Indiana Jones, a quien pone melodías el afamado John Williams. "Con esa idea de orquesta de algo grande, épico, de aventuras, acción... se presta y la idea de que la música la toque una orquesta siempre ha estado ahí", manifiesta de la Riva.

Por último, pero no menos importante, también acudió al ensayo general compositora asturiana Ana Vázquez Silva, autora de la música del documental "Gordon retrato", biopic sobre la vida del director de cine Rafael Gordón. El pentagrama que escribió era para un quinteto de cuerda, piano, clarinete y trompeta y "también algo de electrónica", con lo cual no ha sido una excepción a la hora de la adaptación.

"Es ilusionante estar aquí y que la música de cine española se toque en las orquestas porque hay mucha y muy buena", concluyo Vázquez, mientras se acercaba junto al resto al escenario para asistir al ensayo de un show "de cine".