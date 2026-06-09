Félix López, científico del CSIC: "La economía circular no es una alternativa ni una moda: es una necesidad"

"La economía circular se basa en consumir menos y dar nueva vida a los materiales que ya tenemos y no es una alternativa ni una moda, es una necesidad". Así lo dijo ayer el nvestigador del CSIC Félix Antonio López, uno de los mayores especialistas españoles en reciclaje y aprovechamiento sostenible de recursos, en la clausura del ciclo divulgativo ¿Qué sabemos de...?, realizado en colaboración con el CSIC.

La sesión fue inaugurada por Pura Fernández, directora de Editorial CSIC e investigadora del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, quien agradeció a LA NUEVA ESPAÑA , a la Delegación del CSIC en Asturias y al Ayuntamiento de Oviedo, su implicación en la organización de actividades de divulgación científica. «La idea de nuestros libros de divulgación es hacerlos llegar al mayor número de personas», señaló. Actualmente, Editorial CSIC cuenta con cerca de 180 títulos que abordan cuestiones de plena actualidad social desde múltiples disciplinas, desde la Historia y la Sociología hasta la microbiota, los agujeros negros o la propia economía circular. La delegada institucional del CSIC en Asturias, María Fernández, dio la bienvenida al ponente, al que presentó como una referencia internacional en el ámbito de la sostenibilidad y el reciclaje.

Una respuesta al modelo económico lineal

Félix Antonio López explicó que la economía circular surge como respuesta a las consecuencias negativas del modelo económico lineal basado en extraer, producir, consumir y desechar. Frente a este esquema, defendió un sistema sustentado en tres principios fundamentales: «reducir, reutilizar y reciclar». «Tenemos que reparar para extender la vida útil de los productos y regenerar recursos porque los que tenemos son finitos y algunos ya tienen fecha de caducidad», advirtió.

El investigador recordó que el concepto de sostenibilidad comenzó a consolidarse en 1987 con el Informe Brundtland y señaló que, pese a los avances, problemas como el cambio climático o las desigualdades sociales continúan sin resolverse. En este recorrido histórico destacó la aprobación por parte de China de la Ley de Economía Circular en 2008, uno de los hitos normativos más relevantes en esta materia.

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López resaltó que Asturias ya aplicó principios de economía circular mucho antes de que el término se popularizara. "Durante la década de los noventa me pasé seis años en proyectos para el aprovechamiento de escorias siderúrgicas procedentes de Ensidesa. Hoy sería considerado un caso de éxito", aseguró. También destacó la estrecha relación entre economía circular, transición energética y sostenibilidad. "Son tres conceptos que no pueden desligarse", subrayó. El científico llamó la atención sobre las bajas tasas de economía circular en España y el largo camino que queda por recorrer. "El 93 % de la economía europea continúa siendo lineal, lo que implica una intensa sobre explotación de recursos y una fuerte dependencia de terceros países para el suministro de materias primas estratégicas", alertó.