La Fiscalía solicita 19 años de prisión por agredir sexualmente a su hija en su piso de Oviedo

Le realizó tocamientos encima de la ropa en dos ocasiones y aprovechó que estaba ebria para agredirla sexualmente. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió este martes el juicio contra un padre acusado de atentar contra la libertad sexual de su hija, nacida en 2004. La Fiscalía solicita 19 años de prisión, otros seis años de libertad vigilada y una indemnización de 100.000 euros, informaron fuentes del ministerio público.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2023. Ambos residían en un mismo domicilio de la capital asturiana junto a la pareja de él y al hermanastro de la víctima. El hombre entró en el dormitorio de la joven y realizó tocamientos por encima de la ropa. No se quedó satisfecho. Dos meses más tarde, la joven volvía de fiesta y estaba ebria. Él se aprovechó de la situación y la empujó sobre la cama para agredirla sexualmente. A continuación, abandonó el dormitorio y le dijo a su hija que mantuviera en secreto lo que había pasado y que la quería. Los hechos provocaron en la víctima graves secuelas psicológicas.

Es por ello que la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado a seis años de prisión por el delito de agresión sexual continuada por los tocamientos, castigada en el Código Penal, y que se tenga en cuenta la agravante de parentesco. También solicitan que no se pueda aproximar a su hija a menos de 300 metros, se acerque a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como que entable comunicación con la misma por cualquier medio durante el plazo de 8 años. Además, y una vez cumplida la condena de cárcel, afrontará una pena de libertad vigilada durante seis años e inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 6 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 16 años.

Por el delito de agresión sexual, la Fiscalía pide 13 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de que el procesado se aproxime a su hija a menos de 300 metros, se acerque a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como que entable comunicación con la misma por cualquier medio, durante 15 años; libertad vigilada durante 8 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad; inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 6 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante 25 años.

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En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los perjuicios morales sufridos, más los intereses legales correspondientes.