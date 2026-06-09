Indignación entre los estudiantes de la Escuela de Música de Oviedo por la falta de pianistas acompañantes para las pruebas del Conservatorio
Las exámenes de acceso se inician el lunes sin esta figura que es clave tanto en los ensayos como en los ejercicios
Los alumnos de la Escuela de Música de las distintas especialidades de instrumentos se enfrentan a partir del lunes a las pruebas para acceder al Conservatorio. Este examen lo tienen que afrontar junto a un pianista acompañante, que este año aún no ha sido contratado cuando apremia el tiempo.
La situación indigna a las familias y a los afectados, que llevan semanas demandando poner en marcha los expedientes para que los estudiantes puedan preparar el ejercicio con tiempo y calma. La concejala de Educación, Lourdes García, detalla que hubo un fallo técnico durante el procedimiento administrativo. «Estamos buscando alternativas para dar una solución a esta situación».
Fuentes del entorno de la escuela subrayan que la presencia del pianista acompañante no es un complemento menor, sino una parte esencial de la preparación de la prueba, ya que permite a los alumnos trabajar la coordinación y la interpretación conjunta de las piezas exigidas. Por ello, las familias reclaman una solución inmediata y advierten de que cualquier retraso puede colocar a los aspirantes en una situación de desventaja frente a otros estudiantes que sí han podido ensayar en condiciones similares a las del examen.
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