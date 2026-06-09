IU tacha de "fracaso político" de Oviedo si las Lobas pierden "por falta de apoyo" su plaza en la Liga Iberdrola

Desde el Grupo Municipal de IU han mostrado este martes su "profunda preocupación y alarma ante la grave situación" del equipo de balonmano Las Lobas Global Atac, que se enfrentan a la posibilidad de renunciar a competir en la Liga Guerreras Iberdrola pese a haber logrado sobre la pista un ascenso histórico, debido a la falta de los recursos económicos necesarios, en concreto 120.000 euros antes de este fin de semana, para garantizar la viabilidad del proyecto en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. La coalición tilda de "fracaso político" del Ayuntamiento si el combinado se queda si acceso a la categoría en un doble sentido: por "no haber sido capaz de articular mecanismos de apoyo suficientes" para acompañar al club en un momento "decisivo" y por "no haber asumido el liderazgo necesario" para movilizar patrocinadores, tejido empresarial y capital privado en defensa de un proyecto que representa a toda la ciudad.

"El Ayuntamiento debería haberse puesto al frente desde el primer momento para reunir a empresas, patrocinadores y agentes económicos en torno a este proyecto", reprochó el concejal Alejandro Suárez, quien agregó a renglón seguido que "cuando hablamos de marca Oviedo, hablamos también de respaldar a nuestros clubes cuando alcanzan el éxito. No basta con hacerse la foto cuando llegan los triunfos; hay que estar presentes cuando toca garantizar que esos triunfos puedan consolidarse”.

Desde la coalización argumentan que la situación es especialmente "grave" porque restan apenas 48 horas para que la entidad pueda reunir dichos recursos y garantizar su participación en la máxima categoría de la disciplina en España, amén de considerar "inadmisible" que una ciudad como Oviedo pueda perder la oportunidad de contar con un equipo en la élite del deporte español por la falta de una cantidad que, "siendo importante para cualquier entidad deportiva, resulta perfectamente abordable si existe voluntad política e implicación institucional".

"¿Dónde están las grandes empresas vinculadas a Oviedo cuando se las necesita para respaldar proyectos que generan orgullo colectivo, igualdad y proyección exterior? ¿Dónde están grupos empresariales de referencia como los Masaveu o los Cosmen cuando uno de nuestros equipos está a punto de alcanzar un hito histórico?", se preguntan desde IU, desde donde también cree "necesario" señalar "el escaso compromiso real de quienes se benefician de la actividad económica y de la contratación pública en nuestra ciudad".

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Desde la formación, aseguran llevar "días" reclamando una respuesta institucional urgente y con tal fin han solicitado la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía para conocer qué margen de actuación existe y qué iniciativas se están impulsando desde el Ayuntamiento. "Sin embargo, a estas alturas seguimos sin ver una estrategia clara que permita garantizar la continuidad del proyecto en la categoría que deportivamente se ha ganado", concluyen.