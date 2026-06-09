María López-Fanjul, vicepresidenta del Consejo Asesor de Transferencia de la Universidad alemana de Heidelberg

La directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, ha sido nombrada vicepresidenta del recientemente constituido Consejo Asesor de Transferencia de la Universidad de Heidelberg, la más antigua de Alemania, fundada en 1386, y una de las más influyentes de Europa.

El órgano consultivo estará integrado por seis expertos internacionales y entre ellos López-Fanjul representará al sector de las Humanidades. El resto de sus miembros procedern de las ciencias políticas, las ciencias naturales, la medicina, la economía y la tecnología, todos con una amplia trayectoria en investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

Entre ellos están Anna Christmann, coordinadora de Política Aeroespacial del Ministerio de Economía de la República Federal de Alemania, miembro del Bundestag entre 2017 y 2025 y presidenta del Consejo de Transferencia; Pascale Augé, directora general de la agencia de transferencia del Instituto de Investigación en Biotecnología Inserm (Francia); Mridul Agrawal, director general del portal de medicina oncológica Uvando Health (Boston, Estados Unidos); Axel Koch, director del Departamento de Transferencia de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel; Michael Gertz, catedrático de Matemáticas y Ciencias Informáticas y director del Equipo de Datos Científicos de la Universidad de Heidelberg, y Timo Göschl, catedrático de Economía Medioambiental y director del Centro de Investigación de Economía Medioambiental de la misma universidad.

La designación de López-Fanjul supone un reconocimiento a "una sólida trayectoria académica e investigadora de carácter internacional". La directora del Bellas Artes de Asturias ha desarrollado actividades docentes, de investigación y transferencia del conocimiento en algunas de las principales universidades europeas. En Alemania, ha codirigido estudios de master en la Universidad Técnica de Berlín y la Universidad de Greifswald, ha colaborado con la Humboldt de Berlín y la Universidad Libre de Berlín en diversos proyectos de transferencia. También lo ha hecho con el King´s College London y en España ha participado en cinco proyectos de investigación competitivos en la Universidad Complutense de Madrid, a los que sigue vinculada.

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