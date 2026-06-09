María López-Fanjul, vicepresidenta del Consejo Asesor de Transferencia de la Universidad alemana de Heidelberg
La directora del Museo de Bellas Artes de Asturias es uno de los seis expertos internacionales que integran el órgano consultivo de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo
Elena Fernández-Pello
La directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, ha sido nombrada vicepresidenta del recientemente constituido Consejo Asesor de Transferencia de la Universidad de Heidelberg, la más antigua de Alemania, fundada en 1386, y una de las más influyentes de Europa.
El órgano consultivo estará integrado por seis expertos internacionales y entre ellos López-Fanjul representará al sector de las Humanidades. El resto de sus miembros procedern de las ciencias políticas, las ciencias naturales, la medicina, la economía y la tecnología, todos con una amplia trayectoria en investigación, innovación y transferencia de conocimiento.
Entre ellos están Anna Christmann, coordinadora de Política Aeroespacial del Ministerio de Economía de la República Federal de Alemania, miembro del Bundestag entre 2017 y 2025 y presidenta del Consejo de Transferencia; Pascale Augé, directora general de la agencia de transferencia del Instituto de Investigación en Biotecnología Inserm (Francia); Mridul Agrawal, director general del portal de medicina oncológica Uvando Health (Boston, Estados Unidos); Axel Koch, director del Departamento de Transferencia de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel; Michael Gertz, catedrático de Matemáticas y Ciencias Informáticas y director del Equipo de Datos Científicos de la Universidad de Heidelberg, y Timo Göschl, catedrático de Economía Medioambiental y director del Centro de Investigación de Economía Medioambiental de la misma universidad.
La designación de López-Fanjul supone un reconocimiento a "una sólida trayectoria académica e investigadora de carácter internacional". La directora del Bellas Artes de Asturias ha desarrollado actividades docentes, de investigación y transferencia del conocimiento en algunas de las principales universidades europeas. En Alemania, ha codirigido estudios de master en la Universidad Técnica de Berlín y la Universidad de Greifswald, ha colaborado con la Humboldt de Berlín y la Universidad Libre de Berlín en diversos proyectos de transferencia. También lo ha hecho con el King´s College London y en España ha participado en cinco proyectos de investigación competitivos en la Universidad Complutense de Madrid, a los que sigue vinculada.
La Universidad de Heilderberg forma parte del selecto grupo de las denominadas "universidades de excelencia", reconocimiento otorgado por el Gobierno alemán a aquellas universidades que destacan por la calidad de su investigación, el impulso de la cooperación interdisciplinar y su proyección internacional.
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