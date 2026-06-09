Los ovetenses aportarán sus ideas para las 565 plazas de parking que habrán en el centro: tendrán un mes para entregar sus aportaciones

La junta de gobierno dio el visto bueno al informe de viabilidad presentado por Aparcamientos de Asturias, filial de la Corporación Masaveu, para la ampliación del parking de La Escandalera. Un paso que permitirá abrir, tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), un periodo de información pública de un mes para que los ovetenses puedan presentar sus alegaciones.

Tres plantas y 565 plazas

La propuesta plantea un diseño con tres plantas y 565 plazas. También incluye la electrificación de todas las plazas, un canon anual de 40.000 euros a favor del Ayuntamiento y la asunción del coste de la obra en el mosaico del paseo de los Álamos, que incluye el levantamiento y acopio de sus piezas para su correcta conservación.

Nuevos usos de movilidad

Además, la primera planta contará con una mayor altura, lo que permitirá acoger servicios innovadores de movilidad y nuevas fórmulas de uso del espacio urbano, como zonas para carsharing —alquiler de coches, motos o patinetes—, acceso de camiones, almacenes para reparto y un hub de servicios de movilidad.

Las plantas subterráneas 2 y 3 se destinarán al aparcamiento propiamente dicho, con plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos y a las necesidades de los diferentes usuarios.

Encaje con la Zona de Bajas Emisiones

Otro de los elementos que gusta de la propuesta es que encaja con la Zona de Bajas Emisiones, en vigor desde el 1 de enero. Ahora, el Ayuntamiento trabaja para sacar adelante el concurso para elegir a la empresa que ejecute las obras y se quede con la gestión del aparcamiento.

El grupo Masaveu parte con ventaja tras haber realizado el estudio de viabilidad.

El parking seguirá abierto hasta las obras

El Ayuntamiento apuesta por mantener abierto el aparcamiento hasta que comiencen las obras. La concesión inicial fue de medio siglo y en septiembre de 2023 fue alargada durante un año y medio más.

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La junta de gobierno aprobó hace un año una segunda dilación de los plazos hasta marzo y, caducado este tiempo, se aprobó un nuevo periodo de gestión de dieciocho meses, hasta el 15 de septiembre de 2027.