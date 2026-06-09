Paso decisivo para que los sanitarios de un consultorio de Oviedo dejen de pasar consulta en barracones
La Consejería de Salud licita las obras de adecuación del edificio rehabilitado por el Ayuntamiento, que albergará tres consultas y sala de espera
Paso decisivo para que el consultorio de La Manjoya deje de estar en barracones y vuelva a su edificio. La consejería de Salud, en manos de Concepción Saavedra, acaba de sacar a licitación los trabajos para la adecuación de dos plantas del inmueble que fue rehabilitado por el Ayuntamiento.
El bajo acogerá tres consultas –la del médico, la del enfermero y la polivalente– así como la sala de espera, un cuarto de la limpieza, el hall, el vestíbulo así como el almacén. Encima estará la sala de instalaciones, un espacio diáfano y la antesala. Las mejoras cuentan con un presupuesto de 502.209,82 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo es que la actividad asistencial se concentre en su inauguración en la planta a pie de calle. El resto del espacio se prevé que se use en el futuro ante el crecimiento de la localidad y sus alrededores.
Las obras ponen fin a una situación que se remonta a 2018, cuando el antiguo consultorio tuvo que cerrar ante el estado de semirruina del inmueble y la actividad se trasladó a los barracones. El Principado y el Ayuntamiento se dividieron después el coste de los trabajos. Las arcas municipales asumieron la puesta a punto del exterior y el gobierno de Adrián Barbón asume el interior. Completada la rehabilitación municipal, los técnicos regionales detectaron defectos en la obra que impedían su recepción. En el último cuatrimestre de 2025, la administración local ejecutó trabajos de refuerzo con base en las propuestas técnicas realizadas para subsanar las anomalías estructurales. Una vez finalizadas, el edificio quedó a disposición del Principado y ahora se pondrán en marcha los trabajos.
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