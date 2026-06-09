Paulina Guerrero, presidenta del Lobas Oviedo, ante la posibilidad de renunciar a la élite: "No estamos teniendo respuesta de las grandes empresas"

Entre la lucha hasta el final y la desesperanza se mueve Paulina Guerrero, presidenta del Lobas Global Atac Oviedo, a pocas horas de que expire el plazo que se ha dado el propio club para decidir si se inscribe o no en la Liga Guerreras Iberdrola. La entidad, que conquistó brillantemente en la cancha el ascenso a la máxima categoría, necesita sumar hoy 115.000 euros para hacer frente a los exigentes requisitos de la élite. En caso contrario, ya está decidido: el Lobas Oviedo no se inscribirá en la División de Honor y negociará su nueva categoría con la Federación Española de Balonmano.

¿Algún movimiento de última hora?

A lo largo de la mañana conseguimos sumar 5.000 euros, que está muy bien, tuvimos respuestas de empresas con las que habíamos hablado semanas atrás. La dificultad es que aún nos faltan 115.000 y que no estamos teniendo la respuesta que se podía esperar de una situación así. Hablo de las grandes empresas, las que tienen más recursos y te podrían hacer una aportación mayor que sirva para salvar este enorme bache.

Su teléfono echará humo.

Teléfono, correos, reuniones… no hemos parado. Pero el margen que tenemos es muy escaso. El último día para inscribirse es el día 15 pero nosotros tenemos que tomar ya la decisión porque si no lo conseguimos hay que llamar a la Federación para saber en qué categoría podemos inscribirnos.

O sea, que no tienen plaza automáticamente en la División de Honor Oro, la categoría que tenían la pasada temporada.

No. Digamos que tu plaza en Oro la perdiste con el ascenso, tienes plaza en la máxima categoría. Si decides no inscribirte en ella es la Federación la que dice en qué liga puedes competir. El día 15 es la fecha límite para inscribirse en cualquier categoría, pero tenemos que decidirlo mañana (por hoy).

¿Y tienen totalmente decidido no inscribirse si no reúnen la cantidad que menciona?

Sí, está decidido. Es mucho dinero y supondría meterte en deudas, en gastos que después no puedes asumir y que podrían tener un resultado catastrófico. Tenemos que pensar en el club en su conjunto. Es verdad que es muy bonito tener un equipo arriba, es la referencia para las chicas que vienen de abajo, pero no puedes descuidar la base, las niñas, las familias... Hay que seguir teniendo equipos y formando, no puedes dedicar absolutamente todos los ingresos al primer equipo.

Asegura que la respuesta de las instituciones fue buena.

Sí, fue buena y rápida. Sobre todo en el caso del Principado, que nos da bastante mas de lo que pensábamos que nos podría ofrecer. Entendemos que no todo puede salir de dinero público. Estamos hablando de bastante dinero que nos van a dar entre el Ayuntamiento y el Principado, con el apoyo de la empresa privada sacaríamos adelante el proyecto. No estamos teniendo respuesta positiva de las grandes empresas, y recalco esto porque la pequeña empresa es la que se está volcando, siendo muy sensible con la situación. Los grandes o directamente no te contestan o te dicen que no están interesados, o que ya han asignado todas las líneas de patrocinio, o que requieren un plazo para tomar decisiones. Es un tiempo que no tenemos. Quizás la situación económica no está ayudando.

¿Ve agotada la vía del dinero público?

Sí. Hablamos con el Ayuntamiento y con el Principado y nos han dicho que no pueden aportar más, que se ha contemplado lo máximo. Estamos contentos, son buenas cantidades y entendemos que hay otras necesidades, otros temas que atender.

El margen temporal entre la consecución del ascenso y la inscripción no está ayudando.

No, era únicamente de tres semanas. Difiere de la vez pasada (en 2023), cuando hubo un parón de la competición y fue un ascenso directo que ya sabíamos. Entonces tuvimos cinco semanas, tampoco es mucho, pero teníamos un poco más de margen. Contábamos con mayor patrocinio privado, la competición era de dos equipos menos, se exigían menos contratos y uno de los equipos era La Calzada, de Gijón, con lo que había un viaje menos. Todo ayudaba. Y lo conseguimos.

¿Cómo está el estado de ánimo de la plantilla?

Es un fiasco para ellas, un jarro de agua fría. De mano sabían que iba a ser complicado, pero eran positivas. Pensaban que no podía ser que no tuviésemos ese apoyo el año que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte y siendo un equipo de toda Asturias, porque tenemos jugadoras de toda la región. Que cómo podía ser que nos dejasen tiradas y no salgamos a llevar el nombre de Asturias y de Oviedo en la máxima categoría. Ahora ya van siendo más realistas. Y eso que con el apoyo de familiares y amigos estamos consiguiendo sumar, pero aún estamos muy lejos.

¿Y cómo lo ve el resto de la junta directiva?

Bueno, los hay que son más optimistas, pero yo lo llevo viendo toda la temporada, ha sido muy complicado conseguir estos apoyos. Piensas que ya que estás arriba será más fácil, que lo has conseguido y que vas a llamar más la atención, pero ves que no. Cada vez lo vemos más difícil.