La pescadería de Oviedo, pionera en la rula, que vendió calamares para los bocatas de la Fábrica de Armas

Pescados Paco fue una de las pescaderías de Oviedo pionera en ir a las lonjas, el próximo año se cumplirán nada menos que ochenta años de cuando Francisco Rodríguez abrió su negocio en el barrio de la Tenderina, justo enfrente de un lateral de la Fábrica de Armas de La Vega, un dato no menor para explicar la pujanza de su actividad en aquellos primeros años. Muy distinta a la que mantiene viento en popa su hijo José Luis Rodríguez, el hermano pequeño de la segunda generación que sigue adelante con la pescadería al por menor del Fontán, la venta directa a los restaurantes, residencias y colegios y la venta on line, un formato en el que no son novatos, con más de veinte años de trayectoria.

El primer puesto de Pescados Paco estaba en la Tenderina Alta, casi justo al otro lado de donde en la actualidad se encuentra el almacén, en el bajo del edificio que promovió Francisco Rodríguez, «cuando aquí alrededor eran todo praos», según cuenta su hijo. Paco «fue de los pioneros en ir a las lonjas, las inauguró casi todas. En un principio, en aquellos años la más importante era la de Gijón» .

Retrato del fundador del negocio familiar, Francisco Rodríguez, y de su esposa, Ludivina Iglesias. / C. F. R.

De aquella pescadería modesta de barrio salieron kilos y kilos de calamares con destino al bar que los hermanos Cantón, que luego fundarían La Gruta, tenían cerca de la Fábrica de Armas de La Vega. «Vendían a diario cientos de bocadillos de calamares para los trabajadores de La Vega y los calamares eran de nuestra pescadería», revela el por entonces benjamín de la familia, que hoy cuenta sesenta años. Aquella relación entre Pescados Paco y los hermanos Cantón se extendió cuando esta familia hostelera abrió el restaurante en el alto de Buenavista, del que se convirtió en proveedor, abriendo una veta de negocio en la que primero su padre y después la segunda generación han profundizado. «La hostelería demanda un producto más especializado y hoy por hoy este sector es uno de nuestros grandes clientes», añade José Luis Rodríguez.

«Un tiburón peregrino»

El fundador de Pescados Paco tuvo claro bien pronto que la exportación, fuera de Asturias, del género que compraba en las lonjas asturianas era otra posible vía de negocio. «Mi padre apostó por una empresa familiar y diversificada. Y ahora mandamos pescado a Madrid, a Cataluña, además, por supuesto, de a toda Asturias». Tanto manejo de pescados y marisco requería espacio, así que Francisco Rodríguez compró un solar y promovió la construcción de un inmueble, el 25 de la avenida de Torrelavega, donde el almacén ocupa el bajo y las oficinas, el primer piso, mientras que el resto quedó para pisos de la familia, donde los cuatro hijos, la segunda generación, acabaron dedicándose al negocio.

Una furgoneta de reparto de Pescados Paco de los años setenta, ante el almacén de la avenida de Torrelevega, en la Tenderina. / C. F. R.

Casi ochenta años dieron de sí para unos cuantas ubicaciones. La pescadería creció en clientela y estuvo en la plaza de Trascorrales y en la calle Jesús, donde se puso todo el mimo en la decoración de otra anterior. «Trajimos efectos de los últimos pesqueros tradicionales que se desguazaron en Vigo, como una bitácora que ahora tenemos en la oficina, y la cetárea era subterránea, una vez cayó un crío y tuvo que tirarse mi hermano a rescatarlo»,recuerda José Luis Rodríguez de aquella coqueta pescadería, donde llegó a estar expuesto un tiburón peregrino de nada menos que 300 kilos,capturado en las costas asturianas: «Era muy raro en aquella época no solía haber esa especie por aquí».

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Desde la navidad de 1996 Pescados Paco está en el mercado del Fontán además del almacén y oficinas en la avenida de Torrelavega, desde donde José Luis Rodríguez mira al futuro: «Nos gustaría que hubiera relevo porque es un negocio familiar para mantener el legado de nuestros padres».