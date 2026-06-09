El Principado intervendrá la gestión del centro de menores Sograndio tras la última revuelta y la alta conflictividad

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció este martes que el Principado intervendrá la gestión del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, tras la última revuelta que se saldó con tres vigilantes en el HUCA. "He dado orden a la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, de constituir una comisión que se encargue de la gestión del día a día de Sograndio", explicó.

Esta comisión estará formada por la viceconsejera, el jefe de servicio de Justicia del Menor y otra funcionaria del mismo servicio, la directora del centro, los tres coordinadores socioeducativos, el responsable de mantenimiento y el coordinador de seguridad que pertenece a la empresa de seguridad.

Estas nueve personas, detalló Peláez, "se encargarán de dirigir el día a día del centro, al menos durante tres meses, para evaluar la situación actual y tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar el buen funcionamiento del centro, teniendo en cuenta además la situación de los menores".

La primera reunión de esta comisión tendrá lugar este mismo miércoles y se reunirá una vez a la semana.

Mayores de edad más conflictivo

Actualmente, el centro de menores de Sograndio cuenta con cerca de 55 internos, lo que ha provocado "una presión asistencial muy notable". Además, como señaló el consejero, "algunos de esos internos son mayores de edad y, por tanto, también vamos a solicitar el cambio de régimen de aquellos internos mayores de edad más conflictivos, poniendo el foco también en que tengan el régimen que corresponde también para mejorar su situación y que tengan una segunda oportunidad".

Peláez recordó que el Principado inició hace un año una estrategia de mejora integral centro, "que supuso contratar a 12 socioeducadores y un responsable de mantenimiento". También permitió renovar el contrato de seguridad con un importe "muy notable", al pasar de 1,7 a 2,5 millones de euros, entre otras medidas.