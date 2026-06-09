El PSOE de Oviedo, tajante sobre la necesidad del apoyo municipal para las Lobas: “El equipo de gobierno no puede abandonarlas, merecen competir en la Liga Guerreras”

“El equipo de gobierno no puede dejar caer a las Lobas, se merecen poder competir en la Liga Guerreras Iberdrola”. Con estas palabras, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara reiteró este martes el llamamiento del PSOE para que el Ayuntamiento dé el impulso que necesita el club balomnanístico femenino para poder competir en la máxima categoría de la disciplina a nivel nacional. "Son un club de Oviedo, que juega en Oviedo y en el que militan más de 200 jugadoras, en su inmensa mayoría, de Oviedo; si de verdad queremos apoyar el crecimiento del deporte femenino, no las podemos dejar caer y punto”, sentenció la edil sobre el equipo tiene que cumplir con los requisitos económicos de la Liga Guerreras antes de este fin de semana y cuya cifra asciende a los 120.000 euros si quiere entrar en la división competitiva.

“Y el cuánto y el cuándo importan y mucho”, manifistea Sánchez Santa Bárbara. “El Principado, a través de un patrocinio, se ha comprometido a aportar 100.000 euros más al club; lo que sumado a las subvenciones de la convocatoria general, supone triplicar su apoyo a las Lobas. Sin embargo, Canteli ofreció 120.000 euros, apenas 10.000 euros más que en el anterior convenio, y ni eso se ha concretado”, expuso, a lo que añadió: “El alcalde corrió raudo a hacer una foto con el equipo tras el ascenso y prometió aumentar el apoyo económico municipal al club, pero ni se ha concretado ni han podido explicarnos cuándo ni cuánto”.

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Desde el Grupo Municipal Socialista señalan que "hay recursos económicos de sobra" para apoyar al club en su salto a la máxima categoría, con cien millones de euros "metidos" en cuentas a plazo fijo y un remanente de tesorería para gastos generales que llega a los 107 millones de euros. “No hablamos de cantidades que no se puedan asumir, el club apenas necesitaría unos 120.000 euros adicionales para poder confirmar su ascenso”, solicita Sánchez Santa Bárbara, quien recrimina que "¿De qué sirve presumir de Ciudad Europea del Deporte si el equipo de gobierno va a dejar abandonadas a su suerte a las Lobas?".