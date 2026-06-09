Los dos radares más "multones" de Oviedo: controles de velocidad, fotorrojos y cámaras en calles peatonales tramitaron más de 35.000 denuncias en 2025

Los radares de la avenida de Santander y del bulevar de Santullano cazaron el pasado año a 5.761 conductores circulando por encima de la velocidad permitida. El primero generó 3.304 denuncias y el segundo otras 2.457, convirtiéndose en los dos puntos de control que más sanciones tramitaron en la ciudad. Las multas de tráfico dejaron además en las arcas municipales 4,73 millones de euros durante 2025, casi dos millones más que el ejercicio anterior.

Radares, fotorrojos y cámaras de control de accesos a zonas peatonales concentraron buena parte de las denuncias tramitadas durante el año. Los fotorrojos fueron, de hecho, el sistema que más conductores detectó cometiendo infracciones, con 14.700 sanciones por no respetar la luz roja de los semáforos. A ellas se suman otras 571 denuncias por rebasar la línea de detención y 182 por no obedecer la flecha de los carriles.

Por ubicaciones, el punto con más sanciones fue el bulevar de San Julián de los Prados, con 9.792 denuncias. Le siguen la plaza de Castilla, con 2.316, y la Ronda Sur, con 2.003. Por su parte, la avenida de Santander cerró el año con 823 sanciones por semáforo en rojo, mientras que en Independencia se contabilizaron 313 y en General Elorza, 276.

Los radares generaron por su parte 14.131 denuncias. De ellas, 14.116 fueron calificadas como graves y 15 como muy graves, según los datos recogidos por la Policía Local. Tras los dispositivos de la avenida de Santander y del bulevar de Santullano, el radar de Muñoz Degraín fue el tercero con más actividad, al registrar 1.641 denuncias. El listado continúa con el ubicado en Adelantado de La Florida, con 478; avenida de Galicia, con 300; avenida del Cantábrico, con 175; La Tenderina, con 158; avenida de los Monumentos, con 104.

El tercer gran bloque de sanciones corresponde a las cámaras peatonales, que tramitaron 7.122 multas por accesos indebidos a calles restringidas al tráfico. Los Avellanos fue la vía con más denuncias, al acumular 3.672, más de la mitad del total. Por detrás aparecen León y Escosura, con 649; Manuel Pedregal, con 617; Mendizábal, con 600; y La Luna, con 434. También se registraron sanciones en Pérez de la Sala (236), la plaza del Fresno (222) y Fermín Canella (107).

Las denuncias por estacionamiento irregular sumaron otras 7.492 sanciones. Además, la Policía Local tramitó 429 denuncias por alcoholemia, detectó a 120 conductores utilizando el teléfono móvil al volante, a 37 bajo los efectos de las drogas y a 22 que se negaron a realizar la prueba de alcoholemia.

La mayor parte de la recaudación procedió de los pagos realizados en periodo voluntario, que pasaron de 2,46 millones de euros en 2024 a 4,29 millones en 2025. Los ingresos obtenidos por vía ejecutiva también crecieron, aunque de forma más moderada, al pasar de 381.064 a 444.470 euros. Por su parte, el servicio de grúa aportó alrededor de 650.000 euros a las arcas municipales.

El balance también recoge el origen de los infractores por concejo o lugar de procedencia. Según la memoria de la Policía Local, 22.623 denuncias correspondieron a conductores de Oviedo. A continuación figuran los gijoneses, con 4.764, y los avilesinos, con 1.484. Además, se registraron 43.469 sanciones a conductores de otros municipios y 15.845 a titulares de vehículos procedentes de fuera de Asturias.

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La memoria incluye asimismo la actividad desarrollada en materia de violencia de género. La Policía Judicial protegió a 461 víctimas a lo largo del año y 237 seguían bajo protección al cierre del ejercicio. También gestionó 473 órdenes de protección, 270 órdenes de alejamiento por violencia de género y 34 por violencia doméstica. En cuanto a detenciones, los agentes arrestaron a 29 personas por violencia doméstica, dos por delitos contra la seguridad vial y otras dos más por agresiones sexuales y maltrato infantil.