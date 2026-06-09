«¡A ver qué chulo para esto!»: el guiño de Víctor Manuel en femenino plural

En 1978 el cantautor mierense Víctor Manuel compuso «Solo pienso en ti», una bella canción que daba, por primera vez, visibilidad artística al amor entre dos personas discapacitadas. En 2023 el Movimiento Asturiano por la paz creaba los premios Mirada Violeta para poner en el primer plano a mujeres asturianas que son referentes en sus distintos ámbitos de actividad. La entrega de distinciones, que no se pudo llevar a efecto hace años, hizo justicia por partido doble este martes en la gala celebrada en el Cine Embajadores de Oviedo, conducida por el guionista, David Rionda, y por la historiadora y comunicadora, Arantza Margolles.

Víctor Manuel, al inicio de la galam junto a Gimena Llamedo y Celia Fernández. / LUISMA MURIAS

«El mes pasado estuvimos en otra gala aquí y cogimos el gusto», bromearon los presentadores, que fueron al grano: «Hoy saldamos una deuda pendiente». Víctor Manuel entregó el premio Mirada Violeta de la Música a la cantante asturiana Anabel Santiago, pero esta gala en femenino plural quiso rendir su particular homenaje a un colectivo durante décadas marginado con la emisión «Solo pienso en ti». Un documental, que como dijo Víctor Manuel, pretendía ir más allá de lo que fue la creación de la canción: «Quizá eso sea lo menos interesante. Este documental nos permite enseñar lo que pasa en el lugar donde ellos viven y a la gente que les sigue atendiendo a día de hoy, generosamente. Eso es lo importante». El documental refleja asimismo el cambio de la sociedad respecto a la discapacidad en los más de cuarenta años transcurridos. «El trato que había en prensa y en los medios de comunicación era brutal, no nos acordamos ya pero lo menos que se les llamaba era mongólicos. No es para tirar cohetes, pero el mundo de la discapacidad ha cambiado mucho», afirmó Víctor Manuel, que al inicio de la gala fue preguntado si están en riego derechos de la igualdad de la mujer. «El riesgo siempre está ahí y ye bueno estar de guardia siempre. Pero el mundo de la mujer ha cambiado en 50 años y se avanza más. Esto no para, aunque haya que dar dos pasinos adelante y uno atrás para coger impulso, pero a ver quién ye el chulo que para esto», comentó ante un patio de butacas donde estaba las premiadas.

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Mujeres de referencia en la Asturias del siglo XXI, que por fin recibieron el ojo que las acredita como Mirada Violeta: Rosa Cid (Humanidades), Gema Arbesú (Cooperación al desarrollo), Aquilina Fueyo (Educación), Ana Suárez (Solidaridad internacional), Aitana Castaño (Comunicación), Eva García (Ciencia), Rosa Fernández (Deportes) y Gimena Llamedo (Política y Movimientos sociales). Una gala que no se perdieron Laura González y Noemí Martín, ya alejadas de la política, ni Delia Losa, el concejal ovetense Carlos Fernández Llaneza o el catedrático de Derecho Internacional Javier González Vega.