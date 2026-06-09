VOX pide explicaciones sobre la información de la Capitalidad Cultural de Oviedo trasladada a Europa: "Exigimos transparencia”

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo pedirá explicaciones en comisión al equipo de gobierno sobre qué información trasladó al Panel de Expertos de la Capital Europea de la Cultura 2031 en relación con el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO 2035). La iniciativa surge después de que el informe oficial de los evaluadores europeos afirme que el PECO 2035 contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos municipales, cuando "la realidad", reitera la formación, es que dicho documento fue aprobado por el Pleno con 23 votos a favor y 2 votos en contra. "Esa información es incorrecta y exigimos explicariones", manifiesta la portavoz de VOX Oviedo, Sonsoles Peralta, quien exige "transparencia", ya que “no estamos hablando de una cuestión menor", además de recriminar que el equipo de gobierno les ha "denegado" el acceso al correspondiente dossier.

"Queremos saber qué documentación o explicaciones remitió el Ayuntamiento para que un informe oficial europeo recoja una afirmación que no se corresponde con el resultado de la votación plenaria", reclama. En cuanto a la prohibición de acceso al documento que señalan desde Vox, indican que el equipo de gobierno alega que "su contenido forma parte de una estrategia todavía en desarrollo y que su divulgación podría perjudicar el proceso".

“Resulta llamativo que se nos niegue el acceso a una documentación elaborada en nombre del Ayuntamiento mientras aparecen en informes oficiales afirmaciones cuya exactitud no podemos comprobar", afirma. Desde VOX insisten en que apoyan cualquier proyecto beneficioso para Oviedo, pero consideran imprescindible que una candidatura de esta magnitud se gestione con el máximo rigor y transparencia.

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“Si el Ayuntamiento habla en nombre de toda la Corporación ante los organismos europeos, los concejales tenemos derecho a conocer exactamente qué se está trasladando y sobre qué bases se sustentan determinadas afirmaciones”, remata la portavoz.