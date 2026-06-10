Ángel Antonio Rodríguez: "En Asturias, en cuestión de arte, nos sobra continente y nos falta contenido"

Ángel Antonio Rodríguez Martín ejerce la crítica de arte desde hace décadas, gestor cultural -dirige la Semana del Arte Contemporáneo en Asturias Al Norte-, es investigador del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, en su tesis doctoral se adentró en el arte visual contemporáneo en Asturias y su evolución desde finales de los 90 y durante lo que va de este siglo. Esa tesis, que presentó en la Universidad de Oviedo en 2022, ha adoptado la forma de un libro, editado por la Fundación María Cristina Masaveu Patterson y titulado, sencillamente, “La cultura visual del siglo XXI y sus ecos en Asturias”. Este jueves, 11 de junio, a las 19.00 horas, se presenta en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo, en un acto en el que intervendrá, además del autor, la catedrática Ana María Fernández García, autora del prólogo y directora de la citada tesis doctoral.

¿Cuál era el objeto de la investigación que ahora concreta en este libro?

Llevo muchos años haciendo crítica, ahora van ya diez años dedicado al mundo académico, viajando y haciendo la tesis doctoral, en Portugal, y en 2022 la presenté en la Universidad de Oviedo, que es lo que presentamos ahora en una versión revisada. El libro se terminó de editar en 2025 y se presenta ahora. Es un estudio de la cultura y el arte visuales, que se llevan desarrollando en los últimos 30 años. Es un campo académico relativamente nuevo -en España no hay demasiados estudios sobre él y en Asturias no había nada-, engloba todo lo que tiene que ver con la creación artística y la transmisión de imágenes, con un componente importante tanto social como filosófico.

Su investigación parte de las corrientes globales y desde ellas llega al escenario asturiano.

La primera parte analiza el cambio de paradigma estético, muy importante en los últimos años, global y localmente. Internet llegó a Asturias en 1994, creo recordar, y a Asturias está dedicada a la segunda parte del libro, la más densa y centrada en Asturias. Es la que cuenta todos los acontecimientos creativos e institucionales, en relación con esos cambios estéticos que se han producido en las últimas décadas en la cultura visual occidental. Los últimos capítulos están dedicadas al estudio, no de manera exhaustiva sino por su inscripción en esa cultura, de las generaciones activas de artistas, desde mediados de los 90. Hay también en el libro una especie de cartografía, de mapa institucional y de recursos del arte contemporáneo en Asturias.

¿La irrupción de las nuevas tecnologías es el motor de ese cambio de paradigma cultural o hay algún factor más a considerar?

Es un cambio de paradigma social, es la globalización, y eso, sí, está relacionado con la irrupción de internet, la posibilidad de viajar y de conocer otras culturas fácilmente, la gran capacidad de enviar información. Los artistas de entre 30 y 70 años tienen mucha información de lo que se hace internacionalmente y no es lo mismo trabajar aislado, como hace un siglo, que hacerlo teniendo acceso en directo y diferido a todo lo que se hace, como sucede ahora. Esa posibilidad genera ventajas y muchos inconvenientes.

¿Lo local se diluye con el nuevo desarrollo cultural globalizado?

Lo local se transforma. En una región relativamente pequeña como es Asturias, con un interés por la cultura contemporánea limitado, es interesante observar cómo se transforma la cultural y el arte con las huellas de la situación global; lo que es menos interesante es que cada vez nos aislamos más a la hora de comunicarnos visualmente y cómo todo queda comprendido en a unas pantallas. El arte hecho para las redes, el netart, tiene sentido que se disfrute así, el arte del videojuego, ciertas corrientes artísticas, pero a veces dejamos de ver las exposiciones en directo y nos damos por satisfechos viéndolas en las redes, pero el arte está relacionado con el ambiente y la escenográfica. En ese sentido, las pantallas son una desventaja, pero, realmente, todas las herramientas son buenas utilizadas adecuadamente.

¿El arte visual asturiano contemporáneo tiene alguna singularidad respecto al que se hace en otros territorios?

Mi investigación parte de la generación de los nacidos en los años 50, en plena actividad cuando se produce ese cambio de paradigma artístico y que hoy sigue en activo. Es cuando empezamos a hablar de artistas multidisciplinares, artistas que aplican las nuevas herramientas a su trabajo; están, luego, otras generaciones de finales de los 60, 70 o 80, dándose a conocer en el siglo XXI, ya íntegramente multidisciplinares, y, por último, una generación muy joven, los nacidos y renacidos tecnológicos, muchos de ellos nacieron en torno al proyecto de Laboral o aprovecharon las herramientas y los departamentos puestos en marcha. Esa generación más joven comparte una singularidad basada en la identidad del territorio, el paisaje y una tradición previa: Asturias fue una tierra de grandísimos paisajistas y sigue siéndolo.

¿Y la reconversión industrial? ¿También ha tenido su reflejo en el arte asturiano?

Lo tiene, hay una generación que trabajo mucho la madera y el acero y eso cambió, derivado de la mejora de los recursos. Eso se ha concretado también en un circuito institucional, con la Muestra de Artes Plásticas de Asturias; la Semana de Arte Contemporáneo de Asturias, AlNorte, que yo dirijo; el Festival Internacional de Cine de Gijón; los festivales de arte visual electrónico, como el LEV…

¿Qué espera de la próxima década para el arte asturiano?

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Empecé en esto con 23 años, coincidió con la última década del siglo XX y la gran renovación del arte español y de Asturias, la de la creación de nuevas galerías, de los estudios universitarios y las escuelas de Arte, los macroproyectos culturales de principios del siglo XXI. Mi opinión ahora es que nos sobra continente y nos falta contenido. Es una obviedad. Lo deseable es que los equipamientos de los que disponemos tengan buen contenido y no se pisen unos a otros. Hacer que funciones de un modo más coordinado. Hay un exceso de localismo, que es l mal endémico de la sociedad asturiana.