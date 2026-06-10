Aparatoso accidente en Oviedo: un siniestro con cinco vehículos implicados provoca largas retenciones

Un aparatoso accidente múltiple alteró la circulación a primera hora de la mañana de este lunes en la Ronda Exterior de Oviedo. Cinco turismos se vieron implicados en una colisión por alcance en las inmediaciones del túnel de La Bolgachina, en sentido Gijón, un punto negro habitual cuando se satura el tráfico de entrada a la capital. Pese a la espectacularidad del impacto y al número de vehículos afectados, el siniestro se saldó exclusivamente con daños materiales y no hubo que lamentar heridos de consideración.

Según los datos facilitados por la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, el percance se registró a las 08:35 horas —en plena hora punta de entrada a los puestos de trabajo y centros de estudio— en el punto kilométrico 31,4 de la autovía de la Ruta de la Plata (A-66), en sentido Gijón.

El choque en cadena de los cinco turismos bloqueó parcialmente la calzada, lo que generó un efecto dominó que colapsó de inmediato las principales arterias de comunicación del centro de la región. Las retenciones no tardaron en prolongarse durante varios kilómetros. En la A-66, los parones llegaron hasta el punto kilométrico 32, mientras que el embotellamiento afectó de lleno a la autovía de Grado (A-63), con colas que alcanzaron el punto kilométrico 2 en sentido Oviedo, desesperando a los cientos de conductores que se dirigían a la ciudad.

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Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Mieres, que se encargó de regular la circulación y agilizar la retirada de los coches siniestrados. Ante el peligro inminente de nuevos alcances debido a la densidad del tráfico, una patrulla del Destacamento de Oviedo se posicionó estratégicamente en la cola de la retención para señalizar el peligro a los automovilistas que llegaban a la zona. Asimismo, se activaron de urgencia los paneles luminosos de señalización de la red de autovías para advertir del colapso y reclamar la máxima precaución al volante. La normalidad en el tráfico no se restableció hasta que los vehículos implicados fueron retirados por las grúas.