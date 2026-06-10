El Auditorio canta contra el acoso escolar: 700 escolares unen sus voces para acabar contra la lacra social

"Hay mucha gente que sufre bullying y no se lo cuenta a nadie". Esta fue la señal de alerta que Julia Gómez Alonso, alumna del colegio Santo Domingo de Guzmán, lanzó este martes en el Auditorio Príncipe Felipe. Ella fue uno de los setecientos alumnos que se subieron al escenario de la sala principal para protagonizar el musical "Ubuntu", en el que participaron casi setecientos escolares pertenecientes a once colegios. Diez, de Oviedo: las escuelas de Villafría de Otero, La Ería, Los Dominicos, José Luis Capitán, Dolores Medio, Pablo Miaja, Poeta Ángel González, Ventanielles, Parque Infantil y Buenavista. Cierra el listado el Pablo Iglesias de Soto de Ribera.

El musical "Ubuntu" / Fernando Rodríguez

Un musical con mensaje

Los ensayos de las canciones comenzaron en septiembre tras la primera edición del musical del año pasado. El equipo liderado por el compositor Juan Manuel Alonso enseñó a los profesores los diez temas que los niños interpretaron sobre el escenario. El hilo conductor de todos ellos fue la historia de Rari, descendiente de una saga de payasos de éxito y de gran corazón que empieza a sufrir la envidia, el odio y la destrucción de Emsi.

Aprender sin casting

Después, cada uno de los docentes llevó las lecciones a las aulas. Todos los niños que quisieron participaron en la iniciativa. No hubo ningún casting para elegir a las mejores voces porque lo importante era aprender. "Este proyecto didáctico pretende inculcar los valores musicales a los niños y también crear ciudadanos críticos y personas que crezcan en los valores", resaltó el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez. Este musical se enmarca dentro de la programación "Off Cultura" y forma parte de los proyectos participativos de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. También cuenta con la colaboración de la Fundación EDP, liderada por Juan García-Ovies, quien remarcó que la cultura "es una importante arma que sirve para cambiar las cosas". A lo largo de su intervención subrayó que la palabra Ubuntu —la traducción del africano es "yo soy porque nosotros somos"— supone "la mejor arma para luchar contra el bullying".

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Cuenta el pequeño cantante Guillermo Blanco Fernández que "por suerte" todavía no conoce ningún caso de acoso escolar. Sin embargo, tanto sus profesores como el resto de miembros del musical le han inculcado que cuando detecte una situación de acoso, tanto hacia su persona como hacia un compañero, la comente. "El bullying es una cosa muy mala que no debe hacer nadie porque hace sentir muy mal a las personas. Nadie tendría que sufrirlo y para combatirlo tenemos que saber contar lo que pasa a las personas mayores porque ellos lo solucionarán. Si el resto de niños nos metemos, podemos acabar peor que nuestros compañeros".