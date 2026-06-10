El congreso que reunirá 4.831 médicos en Oviedo dejará un impacto económico por encima de los 4 millones de euros

El congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) reunirá en Oviedo a 4.831 sanitarios. De ellos, 2.450 asistirán presencialmente y 2.831 lo seguirán a través de internet. Toda la actividad tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones y se espera que genere un impacto económico de más de 4 millones de euros.Así lo aseguraron la presidenta nacional de la sociedad, Pilar Rodríguez Ledo; los presidentes del comité organizador y científico, los doctores José Miguel Álvarez Cabo y Raquel López de la Peña; y la concejala de Salud Pública, Lourdes García, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Ayuntamiento.

Un lema: “raíz, alma y futuro”

Estas jornadas se celebran bajo el lema “raíz, alma y futuro” y serán punto de encuentro de los médicos de Atención Primaria, que asistirán a 116 sesiones en las que participarán 268 ponentes y 29 moderadores. Además, la actividad científica quedará reflejada en las 1.486 comunicaciones presentadas. Se trata de una cifra récord que evidencia el compromiso investigador de los profesionales de Atención Primaria.

Longevidad y envejecimiento saludable

La programación comenzará ya el miércoles por la tarde con una nueva edición de los encuentros UpdateMF, centrada en esta ocasión en la longevidad y el envejecimiento saludable.

Esta actividad previa al congreso reunirá a expertos de distintas disciplinas para analizar los factores que influyen en una vida más larga y saludable, abordando aspectos relacionados con la prevención, los estilos de vida, la salud cardiovascular, el envejecimiento activo y el papel de la Atención Primaria ante el reto demográfico.

Una temática que enlaza, además, con uno de los ejes centrales del congreso y con la conferencia inaugural del jueves, protagonizada por los referentes internacionales Michel Poulain y Valentín Fuster.

Inteligencia artificial y salud digital

Entre los contenidos más destacados figuran las sesiones dedicadas a la inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica, la salud digital, la obesidad y el riesgo cardiorrenal-metabólico.

Uno de los espacios más innovadores será el Hub Tecnológico SEMG, un entorno inmersivo donde los profesionales podrán conocer y experimentar con herramientas de inteligencia artificial clínica, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, terapias digitales, plataformas de documentación clínica automatizada, aplicaciones de salud mental, diagnóstico en el punto de atención y tecnologías de acceso rápido.

Simulacro con múltiples víctimas

Asimismo, el viernes por la tarde tendrá lugar uno de los actos más llamativos del programa: un simulacro de incidente con múltiples víctimas, diseñado para poner a prueba la coordinación y la capacidad de respuesta de los profesionales sanitarios ante situaciones de gran complejidad.

Declaración de Oviedo sobre Salud Digital

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La clausura del congreso incluirá un foro deliberativo sobre la integración de la inteligencia artificial en la práctica clínica y la firma de la Declaración de Oviedo sobre Salud Digital en Atención Primaria 2026, un documento de posicionamiento científico que será impulsado por la SEMG para orientar la adopción, evaluación y gobernanza de las herramientas digitales.