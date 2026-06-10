La épica gesta solidaria de un nadador por la investigación de las enfermedades raras: una maratón de doce horas de brazadas en Oviedo

Una épica gesta física con la mejor intención, como es el objetivo solidario. Este y no otro es el reto que asumirá el próximo sábado, día 13 de junio, el exnadador Bernardo Vives. El atleta de la disciplina acuática lleva semanas preparándose intensivamente para zambullirse durante medio día, nada menos que 12 horas, en el agua; una proeza que intentará culminar entre las 9.00 y las 21.00 horas en el vaso de las Instalaciones Deportivas de El Cristo.

¿Cuál es su motivación a través de esta maratón de brazadas? Nada menos que uno doble, como es apoyar la investigación de la NEDAMSS, una enfermedad genética ultrarrara y neurodegenerativa del neurodesarrollo que provoca síntomas similares a la Esclerosis Lateral Atrófica (ELA), y colaborar y dar visibilidad a la asociación "El Ángel de Javi" fundada por los padres del niño que le da nombre, un paciente asturiano de la patología que hoy sufren tan solo 250 menores en el mundo y 14 en España y cuya familia que persigue avanzar en la terapia génica para la enfermedad.

El desarrollo del desafío es simple, pero lejos de ser sencillo. Durante toda la jornada del sábado, Bernardo ocupará una de las seis calles de la piscina de competición del complejo del Cristo. A la par, en las otras cinco disponibles, podrán participar y acompañarle aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa. Todo el mundo es bienvenido, desde nadadores máster, deportistas de natación artística, nadadores de cualquier categoría e incluso usuarios y aficionados que quieran "aportar su granito de arena", especifican desde la organización de la cita.

"Cada brazada cuenta. Cada metro suma. Cada persona puede marcar la diferencia", anuncian a través de los perfiles sociales que apoyan la iniciativa, como el de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana (FDNA), ya que "no es solo un reto deportivo, es una demostración de que cuando una causa nos une, no existen los límites".

"Participa y colabora con tu donativo. Nada unos largos, acompáñanos o ayúdanos a difundir. Porque juntos llegamos más lejos", incitan a sumarse desde la comunidad social de la natación regional, ya sea deportivamente o mediante un donativo de 3 euros por participante, que se puede realizar a través de la página web www.elangeldejavi.es.

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"Desde aquí queremos animar a toda la familia de la natación y al público en general a acompañar este precioso reto solidario. Mucha fuerza para Vives y todo nuestro apoyo a la Fundación Ángel de Javi", empujan desde la FDNA a todos los que quieran colaborar en la cita deportiva.