La gran misa en el monte Naranco: la Jira al Sagrado Corazón del Naranco celebra su cuadragésima quinta en Oviedo
La eucaristía tendrá lugar a las doce del mediodía ante el monumento y habrá autobuses desde la plaza de América para facilitar el acceso
La tradicional Jira al Monumento del Sagrado Corazón de Jesús, en el Monte Naranco, celebrará este domingo su cuadragésimo quinta edición. La cita tendrá lugar dos días después de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que se conmemora este viernes y reunirá de nuevo a fieles y devotos en uno de los enclaves religiosos más emblemáticos de Oviedo.
Eucaristía al mediodía
El acto central de la jornada será la eucaristía, prevista para las 12.00 horas junto al monumento. En esta ocasión, la celebración estará presidida por el sacerdote Manuel Robles, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón, y responsable del Apostolado de la Oración en la diócesis.
Autobuses desde Plaza de América
Para facilitar el acceso hasta el monumento, la organización dispondrá, como es habitual, de autobuses desde la plaza de América, junto a la parroquia del Corazón de María de Oviedo. Las salidas están previstas a las 10.30 y a las 11.15 horas. El regreso se realizará a partir de las 13.30 horas.
Una tradición iniciada en 1981
La Jira alcanza este año su cuadragésimo quinta edición desde que en 1981 se celebrara por primera vez. Desde entonces, la convocatoria se ha consolidado como una cita tradicional en torno al monumento del Sagrado Corazón, situado en el Monte Naranco.
Un monumento para todos los asturianos
El monumento al Sagrado Corazón del Monte Naranco comenzó a construirse en 1963 y fue sufragado principalmente gracias a las donaciones de los fieles. La construcción tiene una especial vinculación con el conjunto del Principado, ya que bajo sus pies hay enterrada tierra de todos los concejos de Asturias, como símbolo de la protección que el Sagrado Corazón extiende a todo el territorio asturiano.
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