Monólogo científico en Oviedo sobre los eclipses

La investigadora Alicia Pelegrina, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, impartirá un monólogo científico sobre los eclipses en la tarde de este jueves en Oviedo, que lleva por título “La belleza de la oscuridad que ya no vemos”, en el salón de actos de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) a partir de las siete de la tarde. La actividad está organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la FACC, a través de la red Concejos con ciencia.

Esta actividad tiene como objeto tener un conocimiento acerca de los eclipses solares que podrán observarse en los próximos años, entre ellos el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto y provocar una reflexión sobre la oscuridad natural y los efectos de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad, la salud y la observación astronómica. El salón de actos de la FACC esté en los números 5-6 de la Plaza de Riego.

Noticias relacionadas

Alicia Pelegrina es doctora en Ciencias Ambientales, especialista en contaminación lumínica y divulgadora científica y actualmente en responsable de la Unidad de Estrategia Institucional del Instituto de Astrofísica de Andalucía.