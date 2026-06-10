Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la película "Missing (Desaparecido)": disfruta de la última jornada de Cine y Política en los Cines Embajadores Foncalada

Los Cines Embajadores Foncalada cierran su nueva edición dedicada al cine y a la política el próximo lunes 15 de junio a las 19.45 horas con la proyección de "Desaparecido (Missing)".

Estas jornadas que empezaron a celebrarse el pasado 18 de mayo, están coordinadas y moderadas por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, y en cada una se ha incluido un coloquio posterior con un invitado especial.

Participa rellenando el siguiente formulario y consigue una entrada doble para ver "Nader y Simin, una separación" el lunes 8 de junio a las 19:45 horas en los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo

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El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.