Oviedo presume de baja criminalidad pese al aumento de algunos tipo de delitos en el primer trimestre del año

Oviedo puede presumir de seguir siendo una de las ciudades más seguras de España, a pesar del repunte registrado en algunos indicadores durante el primer trimestre del año. Así lo defendió este mediodía el concejal José Ramón Prado, tras la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento, una reunión «programada desde hace tiempo» y que «no respondía a ningún hecho concreto». El edil subraya que la capital asturiana mantiene «una tasa de criminalidad que se mantiene por debajo de la media autonómica y nacional».

La reunión estuvo copresidida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, y por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con la presencia de los máximos responsables de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local y de la dirección general de Seguridad del Principado. El encuentro sirvió para analizar los últimos datos de criminalidad en Oviedo y para reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales.

Los datos del primer trimestre de 2026 reflejan un incremento en el total de infracciones penales y en la criminalidad convencional, con subidas en algunos parámetros como los robos con fuerza, los hurtos, las sustracciones de vehículos, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales. Desde el equipo de gobierno insisten, no obstante, en que estos repuntes se enmarcan en una tendencia que también se está dando en otras ciudades españolas y no alteran la posición favorable de Oviedo en términos comparativos.

Prado remarca que el análisis de la seguridad debe hacerse con perspectiva y atendiendo no solo a variaciones porcentuales concretas, sino también a la tasa global de criminalidad y a la evolución general del municipio. En ese sentido, el edil destacó la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales como una de las claves para mantener los buenos indicadores de seguridad en la ciudad.

Uno de los acuerdos adoptados este miércoles fue la incorporación de la Guardia Civil a las reuniones semanales de coordinación que ya se vienen celebrando. Además, se abordó la puesta a disposición de Policía Nacional y Guardia Civil de los recursos tecnológicos del Centro de Control de Tráfico, especialmente los vinculados a la videovigilancia, por su utilidad en el esclarecimiento de hechos delictivos.

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Durante la Junta Local de Seguridad también se trataron otros asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la movilidad y la seguridad vial, así como la planificación del dispositivo vinculado al eclipse solar del próximo 12 de agosto, un acontecimiento que previsiblemente atraerá a numerosos visitantes.