La plaza de Trascorrales cerrará el lunes por las obras: así son las mejoras en la gran sala expositiva de Oviedo
La reforma, adjudicada a Asturimagen, durará seis meses y afectará a 557 metros cuadrados de la planta baja, lo que obliga a suspender la actividad cultural
La reforma de la plaza de Trascorrales dará el lunes un paso decisivo con el inicio de las obras que obligarán a cerrar la sala y suspender temporalmente su actividad cultural. La actuación, adjudicada a la empresa Asturimagen, con sede en el polígono de Asipo, en Llanera, supondrá una renovación completa de las instalaciones para dejar atrás definitivamente su etapa como escenario gastronómico y consolidar el inmueble como uno de los grandes espacios expositivos de Oviedo.
Una renovación integral
El proyecto está promovido por la concejalía de Edificios, que dirige Nacho Cuesta, y busca reforzar el carácter cultural del edificio, además de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética. La intervención afectará a 557 metros cuadrados de la planta baja, prácticamente la totalidad del espacio útil, lo que hace inviable compatibilizar los trabajos con la programación habitual de la sala.
Seis meses de obras
El plazo previsto para la ejecución de la obra es de seis meses. Según el cronograma, la primera mensualidad se centrará en las demoliciones y actuaciones previas. A continuación se sucederán, de forma solapada, los trabajos de albañilería, instalaciones y pavimentación. La fase final, prevista para los meses quinto y sexto, incluirá la implantación de los sistemas de climatización y ventilación, así como los acabados definitivos.
Un edificio histórico protegido
Construida entre 1862 y 1865, la plaza de Trascorrales ocupa un lugar destacado en la historia arquitectónica de Asturias, al ser el primer inmueble de la región en emplear parcialmente una estructura de hierro. El edificio funcionó como mercado de pescado hasta 1993 y en la actualidad cuenta con nivel de protección Integral Monumental.
Con esta reforma, el Ayuntamiento pretende adaptar el edificio a las necesidades actuales de los espacios expositivos y garantizar mejores condiciones para la conservación, montaje y visita de las muestras que se programen en el futuro.
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