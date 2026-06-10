El PSOE de Oviedo a Canteli, ante el inminente fin de plazo para ayudar a las Lobas a acceder a la Liga Iberdrola: "Deje de esconderse"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo urgió este miércoles al equipo de gobierno, personalizando su reclamación en el alcalde, Alfredo Canteli, al que insta a "intervenir de manera inmediata" para evitar que el Club Balonmano Las Lobas Global Atac deba renunciar a su ascenso a la máxima categoría, la Liga Guerreras Iberdrola, por falta de recursos. "Deje de esconderse", advirtió a Canteli el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, quien denunció la "inacción y la desaparición" del regidor desde que se comprometió con el equipo y "se hizo la foto" con las jugadoras celebrando un ascenso, “que ahora está en riesgo por su falta de compromiso”.

El líder de la oposición recordó que se le ha preguntado al primer edil "varias veces cuándo y cuánto" va a aportar para salvar al club, incidiendo en Las Lobas se encuentran a tan solo dos días de la fecha límite para inscribirse en la competición para la que deberán aportar la cantidad de 120.000 euros. Desde la formación exigen a la Junta de Gobierno Local el "uso inmediato" del remanente de tesorería para gastos generales o el fondo de contingencia para complementar de "forma extraordinaria" la ayuda comprometida con el club.

El portavoz socialista destacó que el Principado de Asturias, que triplicó las ayudas a las Lobas ante su ascenso, mantiene una "buena disposición" para colaborar, pero insiste en que el consistorio ovetense "debe dar el primer paso". En este sentido, transmitió su confianza en que "si el Ayuntamiento hiciera el esfuerzo, el Principado posiblemente también haría un esfuerzo adicional", recordando que las arcas municipales disponen de capacidad financiera "más que suficiente" para poner a disposición fondos y que las Lobas puedan inscribirse en la categoría. Asimismo, ha instado al consistorio a implicarse activamente en la búsqueda de apoyos en el ámbito privado.

Línea de ayudas "estable"

Por su parte, la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara registró una proposición que busca "no solo solucionar el problema urgente de Las Lobas, sino blindar a los clubes locales ante situaciones similares en el futuro". La iniciativa destaca la contradicción que supone que Oviedo "presuma" este año de ser Ciudad Europea del Deporte mientras sus clubes de élite se "asoman al abismo por falta de respaldo institucional", sobre todo "teniendo en cuenta la saneada capacidad financiera municipal".

Sánchez Santa Bárbara remarcó la necesidad de crear un marco de apoyo "estable y predecible", explicando que desde el Grupo Municipal Socialista van a proponer una línea de ayudas específicas para estos casos, con el objetivo de que los clubes que lleguen a estos momentos de ascenso puedan tener un apoyo, puedan desarrollar su proyecto y este se haga realidad.

Además, la moción plantea la creación permanente de una línea municipal de ayudas destinada a cubrir los gastos extraordinarios de logística, desplazamientos y exigencias federativas de cualquier club del concejo durante su primera temporada tras un ascenso “hasta que puedan consolidar otras vías de financiación”.

Finalmente, los socialistas reclaman la constitución de una Mesa de Apoyo al Deporte Ovetense que sume a las administraciones, las entidades deportivas y el tejido empresarial para fomentar el patrocinio privado y garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos locales a largo plazo.