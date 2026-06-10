Una quinta parte del suelo disponible en el Parque Empresarial de Oviedo, en Olloniego, ya ha sido vendido

La historia reciente del Parque Empresarial de Oviedo empieza a escribirse menos en los despachos y más sobre el terreno. Mientras las máquinas preparan nuevas inversiones y las naves ganan protagonismo en el paisaje de Olloniego-Tudela, el Ayuntamiento afronta la recta final de la tercera licitación de parcelas con un dato que refuerza sus expectativas: casi el 20% del suelo disponible desde el inicio de la comercialización ya ha sido vendido. Con unos 80.000 metros cuadrados todavía en el mercado y plazo abierto hasta el 18 de junio, el Consistorio confía en mantener el ritmo de una operación llamada a consolidar el principal espacio industrial de la capital asturiana.

La actual convocatoria pone a disposición de las empresas suelo industrial y terciario en un recinto que supera los 600.000 metros cuadrados de superficie y en el que ya desarrollan su actividad más de sesenta compañías. La respuesta obtenida hasta ahora respalda la estrategia municipal para atraer nuevas inversiones y ampliar el tejido empresarial del concejo.

Uno de los ejemplos más recientes de ese crecimiento es la implantación del Grupo Autosa. La firma inauguró el pasado 28 de mayo unas instalaciones destinadas a la adecuación y montaje de vehículos policiales. El complejo ocupa más de 15.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión superior a los ocho millones de euros.

La ubicación del parque, en el centro de Asturias y con conexiones directas a las principales autovías, puertos comerciales, aeropuerto y red ferroviaria, figura entre los principales argumentos para captar nuevas empresas. A ello se suman servicios ya operativos como fibra óptica, vigilancia conectada con la Policía Local, abastecimiento de agua, saneamiento, recogida diaria de residuos y limpieza viaria.

El Ayuntamiento prevé además nuevas actuaciones para reforzar la competitividad del recinto. En las próximas semanas se movilizarán cerca de 200.000 euros para renovar la señalización de acceso desde la AS-116, instalar elementos informativos y ampliar el sistema de videovigilancia a todo el parque. Estas mejoras contarán con apoyo económico de la Agencia Sekuens a través del programa autonómico de espacios industriales.

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Los precios de las parcelas oscilan entre los 66,33 euros por metro cuadrado de los terrenos industriales de la fase I y los 70,56 euros de la fase II, mientras que las tres parcelas comerciales disponibles alcanzan los 99,52 euros. Unas condiciones que el gobierno local considera competitivas para seguir atrayendo actividad económica y empleo a Oviedo.