Contratiempo para el futuro de La Vega en Oviedo: el Tribunal de Recursos Contractuales paraliza el concurso de ideas

El ambicioso plan para transformar los 120.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de armas de La Vega ha chocado frontalmente con un muro jurídico. Cuando la ciudad contenía el aliento ante el desembarco de «pesos pesados» de la arquitectura mundial para rediseñar el recinto, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha dictado una resolución, fechada el pasado 7 de mayo de 2026, por la cual acuerda la suspensión cautelar del procedimiento de contratación.

Esta decisión supone un revés para los plazos del Ayuntamiento de Oviedo y responde al recurso especial interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) contra el expediente CC2026/72. La institución colegial, que ha mantenido un pulso constante con el gobierno local, denunció una «falta de legalidad» en las bases del concurso, calificando de «abrumadoras» las exigencias de solvencia técnica que, a su juicio, excluían a la práctica totalidad de los profesionales para favorecer únicamente a grandes estrellas internacionales.

Un «daño superior»

En los fundamentos de derecho de la resolución, la Secretaría del Tribunal sostiene que, tras analizar los motivos del recurso, los perjuicios que podrían derivarse para todas las partes si el proceso de licitación continuara con normalidad serían «superiores a la suspensión cautelar del mismo». Por ello, se ha optado por adoptar esta medida de oficio para garantizar que, en caso de que el recurso de los arquitectos prospere, no se hayan consolidado situaciones jurídicas de difícil reparación.

Pese a la contundencia del «frenazo», la suspensión tiene un matiz técnico importante. Según el texto del Tribunal, la medida «no afecta al plazo de presentación de ofertas ni impide su finalización». Esto significa que el proceso administrativo puede seguir recibiendo las propuestas técnicas, pero la Mesa de Contratación tiene prohibido avanzar hacia la adjudicación del contrato de servicios para la elaboración de los documentos técnicos necesarios para la ordenación urbanística de la fábrica.

Incertidumbre en el «póker de ases»

La noticia llega en un momento de máxima expectación. Solo unos días antes de conocerse esta parálisis, la Mesa de Contratación municipal había certificado el interés de un auténtico «póker de ases» de la arquitectura: el Premio Pritzker Rafael Moneo, el japonés Kengo Kuma (autor del estadio olímpico de Tokio), el gallego César Portela y el urbanista catalán Joan Busquets.

Noticias relacionadas

El edil de Planeamiento, Nacho Cuesta, había ensalzado la «relevancia del proyecto» por haber suscitado el interés de estos profesionales de prestigio mundial. Sin embargo, ahora esa «oportunidad única» para la recuperación de los 45 edificios industriales del recinto queda supeditada a lo que dicte el Tribunal central en Madrid sobre la transparencia y equidad de las bases. La suspensión se mantendrá en vigor hasta que se dicte la resolución definitiva del recurso, que será la que acuerde el levantamiento de la medida o la anulación definitiva del concurso. De momento, el futuro de La Vega vuelve a estar en los despachos judiciales.