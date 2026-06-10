San Mateo abandona temporalmente su importante lugar en la Catedral de Oviedo para ser restaurado

El Cabildo hace cada año un importante esfuerzo inversor en la Catedral. El dinero recaudado con la venta de las entradas de los visitantes sirve para mejorar la girola, las capillas, los retablos y pequeñas intervenciones antes de que las averías sean graves. También para mejorar las imágenes. El hueco que ocupa San Mateo en la parte trasera del altar mayor, está estos días vacío. Un cartel pegado en el cristal que lo protege informa a los visitantes que el santo que da nombre a las fiestas de la capital asturiana ha sido retirado para su restauración. No obstante, los fieles pueden seguir poniéndole velas.

La imagen, en el taller

Al frente de los trabajos se encuentra la restauradora Paula Sánchez Ablanedo, que realiza estas tareas en el taller que el Cabildo tiene en el tránsito de Santa Bárbara. Detalla que la imagen de madera sufrió a lo largo de su historia tres intervenciones siendo la última la que sirvió para reponer las partes perdidas con el paso del tiempo. «Fue una actuación correcta y de mínimos». El problema fue con la segunda mejora. Le realizaron un repinte con un azul brillante y también se intervino en la cara resaltando sus rasgos como si estuviese maquillado . «Chocaba un poco cómo estaba», cuenta la especialista quien en los últimos días ha comenzado a quitar las capas de pintura. «El repinte no es histórico por lo que no suscita polémica».

Sorpresas bajo la pintura

Lo que se preveía como una intervención para eliminar lo que no encajaba se está convirtiendo en una importante intervención. «La sorpresa es que hemos encontrado un azul como el del Real Oviedo en la capa». También están sacando a la luz letras que tenía y un rojo que también forma parte de los ropajes. «Ha sido una sorpresa encontrarme todo esto debajo», subraya esta restauradora que está trabajando a ciegas. No existe ningún tipo de informe sobre el origen de esta imagen ni de las intervenciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Cada día es una incógnita y un nuevo descubrimiento. «La policromía original está arruinada y en este momento no es recuperable».

A tiempo para San Mateo

El encargo de estos trabajos le llegó con una premisa: que estén finalizados para las fiestas de San Mateo, detalla el deán, Benito Gallego. Sánchez Ablanedo espera cumplir. Por su parte, el fabriquero, José Ramón Garcés, resalta que la imagen se ubica en un sitio que no le acaba de agradar. «Está un poco sola». Es por ello que se estudiará un nuevo emplazamiento, aunque la tarea no es nada fácil. San Mateo no puede eclipsar otras importantes imágenes.

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Todo mientras el nuevo sistema de cámaras agradan tanto a los fieles presentes como a los que siguen las misas más importantes a través de las redes sociales.