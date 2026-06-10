Los vecinos de Oviedo podrán hacer trámites digitales en cuatro cajeros electrónicos (sin pasar por ventanilla)

El Ayuntamiento pondrá en marcha un novedoso servicio de cajeros ciudadanos de tramitación electrónica que permitirá a los vecinos realizar gestiones administrativas y comunicarse con el Consistorio sin necesidad de pasar por ventanilla. El área de Atención Ciudadana ha sacado a licitación un contrato de 162.002 euros para la instalación de cuatro terminales en distintos puntos de la ciudad. Los cajeros estarán ubicados en el Registro General, la Oficina de Atención Ciudadana de Plaza Lago Enol, el Registro Auxiliar de La Corredoria y la Oficina de Atención Ciudadana de La Florida. El contrato incluye el suministro, instalación, integración con el software municipal, formación, soporte y mantenimiento. El concejal de Interior, Mario Arias, destacó que esta herramienta permitirá ampliar los canales de comunicación municipal, reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.