La Vega asoma a Oviedo al mundo del cine: El Principado anuncia una inversión millonaria para impulsar el sector audiovisual desde la capital

Entre las naves de ladrillo y acero de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, un espacio que busca todavía su futuro definitivo, el Gobierno asturiano dibujó ayer una nueva posibilidad para el histórico recinto: convertirse en uno de los motores de una industria audiovisual que aspira a echar raíces en la comunidad. Con una movilización de hasta 18 millones de euros en distintos instrumentos financieros, la creación de una escuela de cine y la puesta en marcha de un fondo específico para empresas del sector, el Principado presentó La Fávrica, una estrategia con la que pretende que Asturias deje de ser únicamente un escenario de rodajes para convertirse en un territorio donde el cine se produzca, se financie y genere empleo estable.

La presentación, celebrada en La Vega ante representantes de la industria cinematográfica regional y nacional, sirvió para anunciar las medidas más concretas de la iniciativa. La principal es la movilización de ocho millones de euros procedentes del Fondo de Transición Justa para fortalecer el sector audiovisual. Una parte de esos recursos se destinará a la creación de una escuela de cine y a nuevas infraestructuras vinculadas a la actividad audiovisual.

Y fue precisamente en este apartado donde La Vega adquirió un protagonismo especial. El presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmó que el antiguo recinto industrial será uno de los espacios beneficiarios de las inversiones previstas. “Este mismo sitio, La Vega, se verá beneficiada. Ni qué decir que estamos en un emplazamiento envidiable, prometedor para Oviedo y Asturias entera”, afirmó.

El Ejecutivo autonómico impulsará además Asturias Media Capital, un nuevo instrumento financiero específico para empresas audiovisuales que combinará financiación con participación en el capital de los proyectos y que aspira a movilizar más de tres millones de euros al año. A ello se sumará la activación este mismo año de nuevos mecanismos de financiación dotados con diez millones de euros, a los que también podrá acceder la industria audiovisual.

La estrategia persigue consolidar un tejido empresarial permanente ligado al cine y al audiovisual. “No solo queremos que se ruede en Asturias, aspiramos a que la presencia y la actividad de productoras en nuestra comunidad sea un hecho cotidiano”, defendió Barbón durante su intervención. “De un lugar de cine queremos pasar a un lugar para hacer mucho más cine”.

El presidente reivindicó que Asturias parte de una posición favorable gracias a su experiencia como escenario cinematográfico, su red de profesionales y la actividad desarrollada en torno a la Asturias Film Commission. Sin embargo, sostuvo que el objetivo ahora es dar un salto de escala y convertir esa capacidad de atracción en una actividad económica estable.

“Pretendemos que la actividad cinematográfica genere y prenda un sólido tejido industrial en el Principado”, señaló. Para ello, defendió una estrategia basada en recursos concretos frente a las declaraciones de intenciones. “He citado cantidades concretas, todas para favorecer la colaboración público-privada. Entiéndanlas como lo que son: un punto de partida”.

La elección de La Vega como escenario de la presentación tampoco fue casual. El Gobierno quiso vincular el futuro del antiguo complejo fabril a una actividad de alto valor añadido ligada a la cultura, la innovación y la economía creativa. Barbón llegó incluso a vincular el potencial del recinto con las aspiraciones culturales de la capital asturiana. “Si Oviedo acumula razones para aspirar a la capitalidad europea de la cultura, también tiene motivos para ser una capital de cine”, aseguró.

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Con La Fávrica, el Principado abre una nueva línea de diversificación económica apoyada en la industria audiovisual. Y lo hace situando a La Vega, símbolo del pasado industrial asturiano, en el centro de una estrategia que aspira a escribir una nueva secuencia para el futuro de Asturias.