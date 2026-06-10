Vox Oviedo exige al PP que aclare sus gestiones ante el Ministerio sobre la Ronda Norte

El Grupo Municipal de Vox reclamó al equipo de gobierno del Partido Popular que aclare qué gestiones ha realizado ante el Ministerio de Transportes en relación con la Ronda Norte, una infraestructura que la formación considera estratégica para la movilidad de la ciudad.

La formación liderada por Sonsoles Peralta registró una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo con el objetivo de conocer cuál ha sido la actuación real del gobierno local respecto a este proyecto.

Vox también ha presentado un ruego para que la futura revisión del Plan General de Ordenación Urbana contemple expresamente la reserva de suelo necesaria para la ejecución de la Ronda Norte o, en su defecto, de una alternativa viable que garantice su desarrollo futuro.

“Llevamos años escuchando promesas, anuncios y declaraciones de intenciones, pero la realidad es que seguimos sin conocer un solo avance concreto que permita pensar que la Ronda Norte vaya a ejecutarse algún día”, ha señalado la formación.

Desde el grupo municipal recuerdan que la Ronda Norte es una actuación “imprescindible” para mejorar la movilidad en barrios como La Florida o Ciudad Naranco, zonas que soportan desde hace años importantes problemas de tráfico y accesibilidad.

La formación también subraya que el propio Ayuntamiento reconoció que no había recibido respuesta del Ministerio desde las alegaciones presentadas en agosto de 2022. A ello se suma, según Vox, el rechazo manifestado públicamente por el Principado a la infraestructura, una posición que, a juicio del grupo municipal, deja al equipo de gobierno del PP “completamente aislado” en esta reivindicación.

La portavoz lamentó que, mientras otras infraestructuras avanzan en Asturias, la capital continúe acumulando “décadas de retrasos” en una actuación que considera fundamental para la vertebración de la ciudad.

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“Los ovetenses merecen saber si el compromiso del Partido Popular con la Ronda Norte es real. Es hora de dejar de hablar y de empezar a demostrar con hechos qué se está haciendo para conseguirla”, concluyó. haciendo para conseguirla”.