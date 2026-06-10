Xuan Xosé Sánchez Vicente: "Para un montón de asturianos, durante muchos siglos, si no había lengua no había identidad"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) ha acogido esta tarde el acto formal de ingreso de Xuan Xosé Sánchez Vicente como miembro correspondiente, en una sesión presidida por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la que el nuevo académico recibió de manos de Ramón Rodríguez el diploma acreditativo antes de pronunciar su discurso, titulado "Tresallá de los puertos. Estampes de la emigración. La Llingua como identidá personal y colectiva". El nuevo miembro del Ridea empezó su intervención con una alusión a quienes "golpean las puertas" de la institución, en una alusión a la petición del coordinador general de IU en Asturias de sustituirla por una Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias.

Sánchez Vicente hiló en su discurso de ingreso versos y reflexiones sobre la emigración y la lengua asturiana, dejando constancia su peso histórico y su trascendencia como elemento identitario. "Para un montón de asturianos durante muchos siglos si no había lengua no había identidad", hizo notar. Sánchez Vicente rescató anécdotas y episodios históricos glosados o celebrados con poesías en asturiano, noticias de los periódicos del siglo XIX, de "tresallá" los puertos de montaña y de los marítimos, de los asturianos emigrados a otras regiones españolas y de los que se instalaron en las colonias. Así contó, recuperando la noticia de un periódico de la época, cómo en 1854 estalló un debate entre asturianos y gallegos sobre sus respectivas lenguas, a cuento, entre otras cuestiones, del uso de la "u" por unos y por otros. Rememoró, también recuperándola de la prensa, la discusión entre dos cocheros asturianos, Xuan y Toribio, en Madrid sobre el uso del sombrero chambergo, en la que intercambian insultos como "babayu" o "mazcayu”.

A lo largo de su discurso, el nuevo miembro del Ridea avanzó hacia otras latitudes. Sánchez Vicente aludió al recibimiento en Puerto Rico en 1895 al capitán de navío Fernando Villamil, con una poesía en asturiano, y a la que en 1891, en Filipinas, le ofrecieron a un obispo naveto, celebrada también con un poema.

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El miembro de número del Ridea Javier Junceda fue el encargado de presentar a Sánchez Vicente, repasando su trayectoria y avanzando el contenido de su disertacion, en la que "Xuan Xosé va y viene de América". "Tal vez esas obras que él va a compartir en unos momentos respondan al quejido lastimero de los emigrantes que recuerdan en esas canciones el terruño", especuló, como prólogo. En su semblanza, Junceda destacó que "Xuan Xosé milita en un asturianismo en el que no cuesta militar" y que no ha convertido "en un credo", con una actitud "no dogmática". "No pretende imponer, lo suyo va de convencer", añadió. Para hacerse buena idea de su trayectoria y su talante, Junceda recomendó consultar la obra de Jose Manuel Vaquero sobre la etapa preautonómica, presentada recientemente en el Ridea, y en la que quedan perfectamente consignados.