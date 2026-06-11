Alicia Pelegrina, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía: "El impacto turístico del eclipse exige gran planificación, en España no tenemos precedentes"

Alicia Pelegrina (Granada, 1979) es una investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía empeñada en aprovechar el trío eclipses que se darán en España entre 2026 y 2028, «en los que el día se volverá noche por unos minutos» para reivindicar «la belleza de la oscuridad que ya no vemos» y ,al mismo tiempo, advertir de los riesgos de una contaminación lumínica que crece imparable con repercusiones directas sobre la salud humana y la biodiversidad. Este jueves y viernes ha estado en Asturias para divulgar entre alumnos de secundaria y público en general en Nava, Oviedo yMieres los entresijos del eclipse que vivirá Asturias el próximo 12 de agosto.

¿Por qué esa atracción por los eclipses totales de sol a través de los tiempos?

Se trata de un fenómeno astronómico de mucho impacto porque el día se transforma en noche, algo que desde el origen de la humanidad despertó muchos mitos y leyendas, hasta se hablaba de dragones. La civilización babilonia fue la que empezó a determinar con qué frecuencia se repetían los eclipses, con una explicación un poco más científica.

¿Qué tiene de especial el eclipse del próximo 12 de agosto?

Será un eclipse de Sol total, el menos frecuentes de las tres clases que existen, los otros dos son el parcial y el anular. La gran peculiaridad de este eclipse es que convertirá la tarde en noche durante casi dos minutos en pleno mes de agosto, una época con bastante presión turística y que, además, se verá intensificada por gente que viene de todas partes a ver este fenómeno. En el mundo hay gente que se dedica a ir detrás del eclipse.

Se viene un calendario de eclipses sin precedentes en España. ¿Qué fechas conviene marcar en el calendario?

Tenemos un trío de eclipses en la Península Ibérica. El primero es ahora, el 12 de agosto de este año y la zona de totalidad, que atravesará la sombra de la Luna, abarcará desde La Coruña hasta Mallorca; el segundo tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, yo le llamo el eclipse andaluz, la banda pasa por la costa de Cádiz, Málaga y un poquito de la costa granadina, aunque donde más se verá es en Marruecos y en la zona del Estrecho. Estos dos serán eclipses totales de Sol. Y el tercero tendrá lugar el 26 de enero de 2028, será un eclipse anular.

¿Asturias será un lugar privilegiado para contemplar el eclipse de este verano?

Asturias es un sitio maravilloso porque la banda de totalidad del eclipse , esa sombra, atravesará toda la región. En Asturias se podrá ver este eclipse total de sol , pero antes conviene identificar bien los lugares idóneos porque luego una vez que se produzca no habrá tiempo para moverse a un emplazamiento mejor. El eclipse dura entre un minuto y dos.

¿A qué hora se producirá?

La hora en que se podrá ver en Asturias el próximo 12 de agosto será sobre las 8,28 de la tarde, en el ocaso. Conviene buscar zonas donde no haya obstáculos que impidan ver el sol, lugares donde la puesta de sol sea perfecta.

¿Un cielo nuboso ese día será un obstáculo?

Las nubes son uno de los factores de riesgo que puedne hacer que el eclipse no sea tan espectacular. En caso de que esa tarde resulte nibosa probablemente no veamos el efecto sobre el sol porque esté tapado por las nubes.

¿Qué le parece que este eclipse se venda como un atractivo turístico?

En España hace más de cien años que no se produce un eclipse de sol total, y van a ser dos consecutivos así que nunca hemos vivido un impacto turístico como el que habrá este verano y en 2027.No tenemos experiencia previa en algo así. En Andalucía pensamos que el eclipse del norte servirá de entrenamiento y permitirá sacar lecciones. Es muy necesaria una planificación desde las administraciones públicas, ya que el eclipse tendrá repercusión en la movilidad, el turismo.Habrá zonas donde se acumularán miles de personas y será necesario garantizar cuestiones como la seguridad, contar con papeleras y servicios públicos, lo habitual donde se dan grandes concentraciones de personas.

¿Existe esa planificación?

Sí, hay una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Ciencia, donde participan otros ministerios implicados y en la que también están las comunidades autónomas por donde pasa la banda de totalidad del eclipse.

¿Qué consejos da para disfrutar del eclipse?

Lo primero, tener bien identificado el sitio donde nos vamos a colocar. Y la otra recomendación muy importante es la seguridad para nuestro ojo. Lo más seguro es ver el eclipse de forma indirecta, a través de la cámara oscura que todos construimos en el cole cuando éramos pequeños, proyectando el sol en un papel traslúcido; también viendo la imagen reflejada en un espejo, Pero como a todos nos gusta ver el espectáculo en su esplendor es fundamental proteger los ojos. Hay un riesgo grande.

¿Cuál?

La luz solar daña nuestra visión y no nos damos ni cuenta porque las células de la retina no tienen receptores del dolor. Las gafas especiales, que deben estar homologadas, no se pueden quitar en ningún momento, desde que ecomienza el eclipse hasta que llega la fase de totalidad. Solo cuando el sol se tapa totalmente, en ese minuto y medio, se pueden quitar para observar a simple vista, pero conviene estar con alquien que sepa, pues puede parecer que aún sigue cuando ya se empezó a retirar y ese momento puede producir un gran daño.

Usted aprovecha estos eclipses totales de Sol para reivindicar la oscuridad natural. ¿Peligra la noche?

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Tenemos un problema ambiental que se llama contaminación lumínica, que cada año crece más de un 2 ,2 por ciento. Y está amenazando la oscuridad natural, no solo en la ciudad donde miramos al cielo y no vemos ninguna estrella; también se pierden las condiciones de oscuridad en zonas protegidas, zonas naturales y zonas rurales. La luz artificial es un agente contaminante que, por desgracia, se desplaza a grandes distancias, puede alcanzar hasta los 200 kilómetros desde el punto que se emite. Un tercio de la población mundial no ha visto ni ve la Vía Láctea, se pierde el concepto de cielo estrellado como patrimonio de la humanidad.Tambien afecta a nuestra salud, hay evidencia científica de la cronodisrupción, asociada a enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, alteraciones del sueño y cognitivas, envejecimiento prematuro y algún tipo de cáncer