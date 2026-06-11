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La Escuela de Música contrata a los pianistas acompañantes para las pruebas de acceso al Conservatorio

Las familias reclamaban una solución urgente ante la proximidad de los exámenes, que comienzan el lunes

Alumnos de la Escuela de Música.

Alumnos de la Escuela de Música. / Irma Collín / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Los alumnos de la Escuela de Música de las distintas especialidades instrumentales afrontarán a partir del lunes las pruebas de acceso al Conservatorio con pianistas acompañantes, después de que finalmente se haya formalizado la contratación de estos profesionales.

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La situación había generado preocupación e indignación entre las familias y los afectados, que llevaban semanas reclamando que se activasen los expedientes necesarios para que los estudiantes pudieran preparar el ejercicio con tiempo y tranquilidad. La cercanía de los exámenes había incrementado la inquietud, ya que el acompañamiento al piano forma parte de la preparación habitual de estas pruebas.

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Las familias habían advertido de que cualquier retraso podía colocar a los aspirantes en una situación de desventaja frente a otros estudiantes que sí habían podido ensayar con acompañamiento. Con la contratación ya realizada, los alumnos podrán afrontar la recta final de la preparación con el apoyo necesario para presentarse a las pruebas.

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