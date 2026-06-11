La Escuela de Música contrata a los pianistas acompañantes para las pruebas de acceso al Conservatorio

Los alumnos de la Escuela de Música de las distintas especialidades instrumentales afrontarán a partir del lunes las pruebas de acceso al Conservatorio con pianistas acompañantes, después de que finalmente se haya formalizado la contratación de estos profesionales.

La situación había generado preocupación e indignación entre las familias y los afectados, que llevaban semanas reclamando que se activasen los expedientes necesarios para que los estudiantes pudieran preparar el ejercicio con tiempo y tranquilidad. La cercanía de los exámenes había incrementado la inquietud, ya que el acompañamiento al piano forma parte de la preparación habitual de estas pruebas.

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Las familias habían advertido de que cualquier retraso podía colocar a los aspirantes en una situación de desventaja frente a otros estudiantes que sí habían podido ensayar con acompañamiento. Con la contratación ya realizada, los alumnos podrán afrontar la recta final de la preparación con el apoyo necesario para presentarse a las pruebas.