Fernando Fuentes, el técnico de laboratorio de Oviedo con una enfermedad rara para el que subir escaleras supone una carrera de fondo: "Con 30 años empecé a notar pérdida de fuerza en las piernas"

Fernando Fuentes Ayuso, natural de San Sebastián y residente en Oviedo durante los últimos veintitrés años, trabaja como técnico de laboratorio. Padece la sintomatología de la enfermedad rara conocida como Atrofia Muscular Espinal (AME) IV, la menos común de todas, afectando apenas a un 1% de la población. Suele debutar en la segunda o en la tercera década de la vida, como ocurrió en su caso. "Con 30 años comencé a notar pérdida de fuerza en las piernas y me derivaron al neurólogo". A sus 57, no ha recibido un diagnóstico de la enfermedad que responda a razones genéticas, por lo que mantiene la rutina de pruebas médicas aunque, como él mismo afirma, "la enfermedad está estable".

Pese a que su testimonio es un fiel reflejo del no condicionamiento de la dolencia en la realización de una vida normal, Fernando reconoce que "las escaleras son lo que más me cuesta ya que tengo debilidad sobre todo en las piernas, pues por mi problema, necesito apoyar y agarrarme al pasamanos para subirlas". Sin embargo, las dificultades nunca han supuesto para él un amedrantamiento, nada más lejos de la realidad: "Entreno periódicamente practicando natación y yendo al gimnasio. Eso me ayuda bastante. No tengo molestias, lo único que si me caigo o me agacho a ponerme de rodillas, al levantarme tengo que ayudarme de algo. Hago fuerza y eso me molesta un poco".

Fernando Fuentes, en la plaza del Fresno de Oviedo / Luisma Murias

Otro factor fundamental en su camino, más allá de su tenacidad, se encuentra en el servicio ofrecido por ASEMPA (Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias), entidad cuya finalidad es la atención integral, asistencia, rehabilitación y atención psicosocial a pacientes y familias que conviven con enfermedades neuromusculares. Para ellos, guarda un especial agradecimiento: "Contacté a través de mi neurólogo. Me apoyan y colaboran siempre que me es posible". Del mismo modo, en su entorno laboral, asegura haberse sentido aceptado y apoyado en todo momento, pues "son conscientes de ciertas limitaciones".

Una persona curiosa e inquieta

Fernando se define como un entusiasta de la vida y de las relaciones sociales, que procura practicar con frecuencia: "Me gusta viajar, he visitado Roma, ir al cine y estar con mi familia y mis amigos, salir de fin de semana y conocer lugares nuevos. No me gusta quedarme en casa, soy una persona muy positiva a la que le gusta mucho divertirse". Es en el desarrollo de su tiempo de ocio cuando, precisamente, se topa con una mayor presencia de obstáculos: "En las piscinas y en la playa tengo dificultad. Las piscinas a veces tienen escaleras de acceso pero sin pasamanos, y en otras ocasiones las escaleras están por dentro de la piscina y no tengo donde agarrarme. La playa, si al salir está muy empinada, me es muy difícil salir yo solo. Necesito ayuda".

La necesidad de una mejor accesibilidad

"Siento que la accesibilidad a muchos lugares es un inconveniente importante, ya que no siempre hay rampas o ascensor". En lo relativo a esta cuestión se halla la mayor reclamación de Fernando, puesto que acciones cotidianas como el tránsito por la ciudad o el uso del transporte público suponen para él, en numerosas ocasiones, un esfuerzo añadido: "Salvar aceras con escalones elevados o acceder al autobús cuando la rampa de entrada no baja. Especialmente a la hora de subir, necesito un punto de apoyo donde poderme coger. En locales comerciales y en bares, además del acceso, que a veces hay escalón, se complica mucho el ir al baño, ya que suelen estar en sótano o en primera planta".

Fernando Fuentes y su mujer, Maite Martínez, en Oviedo / Luisma Murias

Amante del ocio cultural y turístico, espera la llegada de ese día en que una mejora de determinadas instalaciones se haga efectiva y estas cuenten con una mayor adaptabilidad tanto para sus circunstancias como para aquellas personas que puedan encontrarse en una situación parecida. "Cuando voy de vacaciones, muchos apartamentos y hoteles no tienen ascensor. Igualmente, muchos cines y teatros tampoco. Yo tengo que subir por las escaleras y no tengo donde apoyarme para ir subiendo".

Aprender a vivir con la dolencia

Sufrir una enfermedad rara no ha significado para Fernando una autoexclusión de la sociedad ni una renuncia a sus aspiraciones, sino que al contrario, sus deseos de seguir exprimiendo la vida contagian de optimismo al ciudadano de a pie que se acerca a su testimonio, en el que siempre hay cabida para el agradecimiento y la esperanza: "A pesar de tener una limitación física, agradeces que esté estable. Te esfuerzas cada día para cuidar tu alimentación y tu físico para, en la medida de las posibilidades, poder seguir así de bien".