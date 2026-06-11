El "impresionante" atún adquirido por una sidrería de Oviedo: 108 kilos y 1,85 de largo
El hostelero ovetense Diego Javita ofertará el espectacular ejemplar en escabeche, a la plancha, al ajillo y en marmitako.
La afición de Diego Javita por hacerse con ejemplares singulares vuelve a quedar patente. El propietario de la Sidrería El Bosque, en Oviedo, ha incorporado a su establecimiento un espectacular atún de 108 kilos de peso y 185 centímetros de longitud, una pieza capturada en aguas de las Islas Canarias que ya está disponible para los clientes del local. "Es una pieza impresionante", destaca Javita, acostumbrado a llamar la atención con adquisiciones poco habituales. El hostelero ovetense, conocido por haber ganado en cinco ocasiones la subasta del Campanu y por hacerse con ejemplares de gran tamaño como el rubiel de casi 18 kilos que presentó en 2024, vuelve a sorprender ahora con un túnido de dimensiones extraordinarias.
El pescado fue adquirido a través de Pescados Basilio, firma que estos días también protagoniza el arranque de la costera del bonito en Asturias. Tras llegar a Oviedo, el atún fue troceado a primera hora de la tarde. "Este viernes lo trocearemos a las tres y media y ya lo tendremos disponible para nuestros clientes", explica Javita.
La intención del hostelero es aprovechar diferentes partes de la pieza en varias elaboraciones tradicionales de la casa. Una parte será destinada a escabeche para ensaladas, mientras que otras se servirán en rodajas a la plancha. También habrá tacos al ajillo acompañados de pisto a la sidra y una pequeña producción de marmitako.
"Da mucho juego por su tamaño y por la calidad del pescado", señala el propietario de El Bosque, satisfecho con una adquisición que vuelve a convertir su establecimiento en punto de atención para los aficionados a los grandes ejemplares marinos.
La llegada del atún coincide además con el inicio de la temporada del bonito en Asturias, una campaña que el sector afronta con optimismo tras las primeras descargas en la rula de Gijón. Mientras los túnidos comienzan a protagonizar las cartas de restaurantes y sidrerías, Javita vuelve a reivindicar su gusto por las piezas excepcionales, una seña de identidad que le ha acompañado durante los últimos años y que ahora suma un nuevo capítulo con este atún de 108 kilos y casi dos metros de longitud.
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